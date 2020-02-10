هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 11:38 ص

منطقة زراعية اتت عليها الحرائق في 16 كانون الثاني/يناير 2020 في استراليا.

أعلنت السلطات الاسترالية الاثنين انه من المرتقب ان تنتهي أزمة الحرائق غير المسبوقة في استراليا في الأيام المقبلة بسبب الأمطار الغزيرة التي من شأنها أن تخمد عشرات الحرائق في جنوب البلاد.

وأدت عدة أيام متتالية من الأمطار الى فيضانات مفاجئة في ولايتي نيوساوث ويلز في الجنوب وكوينزلاند وخصوصا في مناطق التهمتها النيران في الأسابيع الماضية.

وشهدت سيدني بشكل خاص في الأيام الماضية هطول أعلى معدل من الأمطار منذ 30 عاما.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية أن 391,6 ملم من الامطار هطلت خلال أربعة أيام على أكبر مدينة في البلاد، أي الكمية الاكبر لمثل هذه الفترة منذ أن سجلت 414,2 ملم في شباط/فبراير 1990.

وساهمت الأمطار في إخماد العديد من الحرائق وأحدها كان أتى على 500 ألف هكتار في شمال المدينة.

وأشار جيمس موريس الناطق باسم رجال الاطفاء في المناطق الريفية في نيوساوث ويلز الى 30 حريقا لا يزال مشتعلا الاثنين لكنه أشار الى أن الأمطار ستخمدها سريعا. وأضاف لوكالة فرانس برس "من المرجح أن تخمد النيران بحلول نهاية الأسبوع".

واعتبر شخص في عداد المفقودين بعدما جرفته مياه الامطار وهو في سيارته في شمال سيدني.

وتشهد استراليا حرائق سنوية عند الخروج من الشتاء، لكنها كانت هذه السنة كبيرة جدا وتسببت بكارثة وطنية أوقعت 33 قتيلا منذ أيلول/سبتمبر.

وهذه الأزمة تسببت بتوجيه انتقادات للحكومة المحافظة برئاسة سكوت موريسون المتهم بعدم بذل جهود كافية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل عدم التضحية بصناعة الفحم التي تدر أموالا كثيرة وتوظف أيضا عددا كبيرا من الاستراليين.

ومنذ أيلول/سبتمبر أتت الحرائق على مساحة تفوق مئة ألف كلم مربع، أي أكبر من مساحة البرتغال، فيما دمر أكثر من ألفي منزل. ويقدر باحثون نفوق أكثر من مليار حيوان.

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