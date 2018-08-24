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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 02:46 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:46

أيزيديات تعرضن لاساءات على يد عناصر الدولة الاسلامية يحملن صور اقاربهن الذين قتلوا في معبد لاليش شمالي العراق 15 آب/اغسطس 2018

بدأ فريق محققين تابع للأمم المتحدة عمله في العراق لجمع الأدلة جول المجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بحق الأقلية الأيزيدية وغيرها من الفظائع، وفق رسالة نشرت الخميس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بعث بها الى مجلس الأمن الدولي في 17 آب/أغسطس إن فريق المحققين برئاسة المحامي البريطاني لحقوق الإنسان كريم أسعد أحمد خان باشر العمل في ال20 من الشهر الجاري.

وتبنى المجلس العام الماضي قراراً بالإجماع لفتح هذا التحقيق من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من تنظيم الدولة الإسلامية، وهي قضية تبنتها المحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني.

وتمثل المحامية اللبنانية البريطانية النساء الأيزيديات اللواتي أخذن كرهائن واستخدمن كعبدات جنس من قبل عناصر التنظيم بعد استيلائه على منطقة سنجار في العراق في آب/أغسطس 2014.

واعتبرت الأمم المتحدة أن المجازر بحق الأيزيديين ترقى لأن تكون إبادة جماعية محتملة، وقامت كلوني بالتحدث عدة مرات أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية لحضهم على التحرك.

وفر عشرات الآلاف من الأيزيديين من مجزرة آب/أغسطس 2014 في سنجار، وقد وثقت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة شهادات مروعة عن الانتهاكات بحق النساء والفتيات.

وقال غوتيريش للمجلس إن أحمد خان الذي تم تعيينه في شباط/فبراير قام بأول مهمة له في العراق في الفترة ما بين 6 و14 آب/أغسطس.

وسيجمع المحققون أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية لاستخدامها في المحاكم العراقية التي ستجري محاكمات لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا للقرار.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب