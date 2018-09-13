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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 01:12 م 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:12

يمنيون يتفقدون الاضرار في مصنع تعرض لقصف جوي في مدينة الحديدة في 27 تموز/يوليو 2018.

حذرت منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليز غراندي الخميس من أن الوضع في مدينة الحديدة غرب اليمن تدهور في الأيام القليلة الماضية، مشيرة الى أن مصير "مئات الآلاف" من اليمنيين بات معلقا هناك.

وقالت غراندي في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أن "الوضع تدهور بشكل خطير في الأيام القليلة الماضية. العائلات تشعر بالرعب بسبب القصف والضربات الجوية". وأشارت الى أن مصير "مئات الآلاف معلق في الحديدة".

وأضافت في البيان أن "الناس يعانون من أجل البقاء" مشيرة الى أن "العائلات بحاجة إلى كل شيء- طعام ومال ورعاية صحية ومياه" وغيره.

ويأتي البيان بعد أيام على فشل محاثات السلام التي كانت ستعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة في ما كان يفترض أن يكون أول مشاورات سياسية بين طرفي النزاع الرئيسيين، الحكومة والمتمردين، منذ 2016.

لكن المفاوضات غير المباشرة انتهت السبت حتى قبل أن تبدأ بعدما رفض المتمردون في اللحظة الاخيرة التوجه الى جنيف من دون الحصول على ضمانات بالعودة سريعا الى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وبدأت الأمم المتحدة جهود استئناف محادثات السلام بعدما أطلق التحالف في 13 حزيران/يونيو هجوما باتجاه ميناء مدينة الحديدة، بقيادة الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف.

وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمارات تعليق الهجوم البري على مدينة الحديدة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبة بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء ومناطق أخرى منذ أيلول/سبتمبر 2014.

وتحاول القوات الحكومية استعادة الأراضي التي خسرتها بمساندة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد دعما لقوات الحكومة منذ آذار/مارس 2015.

ومنذ التدخل السعودي، قتل في اليمن نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين، وبينهم أكثر من ألفي طفل لقي 66 منهم مصرعهم في ضربات جوية في آب/أغسطس الماضي وحده.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب