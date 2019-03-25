هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 10:58 ص

طفلة يمنية تتلقى العلاج من الكوليرا في العاصمة اليمنية صنعاء في 18 آذار/مارس 2019

أعلنت الامم المتحدة الاثنين عن 190 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في اليمن منذ بداية العام الحالي، محذّرة من تزايد في أعداد الاصابات بهذا الوباء الذي اجتاح البلد الغارق في نزاع مسلح قبل عامين.

وقال مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في بيان "بعد سنتين من أسوأ تفشي للكوليرا في اليمن، ازدادت أعداد الحالات المشتبه باصابتها بالكوليرا والاسهال الحاد خلال الأسابيع الماضية".

وذكر انه تم تسجيل 108,889 حالة إصابة محتملة بين الاول من كانون الثاني/يناير و17 آذار/مارس الحالي، و"190 حالة وفاة مرتبطة" بالكوليرا في الفترة ذاتها.

اجتاح وباء الكوليرا البلاد ما أدى إلى وفاة أكثر من 2500 شخص منذ نيسان/ابريل 2017. وتم الإبلاغ عن الاشتباه بإصابة نحو 1,2 مليون حالة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في 26 آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذاك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

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