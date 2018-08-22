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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 01:05 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 01:05

السفينة ديتشوتي راسية في مرفأ كاتانيا في صقلية

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأربعاء الحكومة الايطالية الى السماح ل177 مهاجرا عالقين على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي قرب مرفأ كاتانيا في صقلية بالنزول في أحد موانئها "لأسباب إنسانية وطبية"، مضيفة أن هناك 34 طفلا على متن السفينة.

وكانت السفينة "ديتشوتي" قد أنقذت المهاجرين قبل ستة أيام، لكن وزير الداخلية الايطالي اليميني المتشدد ماتيو سالفيني أصر على عدم السماح لهم النزول في ايطاليا حتى تلتزم دول أوروبية أخرى بأخذ قسم منهم.

وأيدت منظمتا "سابف ذا تشيلدرن" و"أطباء بلا حدود" دعوة الأمم المتحدة.

وتستمر هذه القضية بإثارة الجدل في ايطاليا، الى درجة أن الكاتب الايطالي روبرتو سافيانو الشهير بكتاباته ضد المافيا اتهم الحكومة الايطالية "بأخذ 177 شخصا كرهائن".

وقال سافيانو الثلاثاء إن ديتشوتي "تمثل قضية خطيرة جدا وغير قانونية لاختطاف مجموعة من الأشخاص من قبل الدولة".

وأمل وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيللي الذي يتبع خفر السواحل لوزارته بإيجاد حل سريع للقضية.

وقال لقناة يورونيوز الثلاثاء "نحن بانتظار أوروبا وهؤلاء المؤيدين لها مثل (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون و(المستشارة الالمانية أنغيلا) ميركل أن يعرضوا خدماتهم"، مشيرا الى ان اتفاقا سابقة لتوزيع المهاجرين الذين تنقذهم ايطاليا على البلدان الأوروبية لم يتم تنفيذه.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال سالفيني إنه سمح ل29 طفلاً على متن السفينة بالنزول، وإن كان من غير الواضح ما إذا كان هذا طلباً رسمياً.

وقال سالفيني في تعليق على فيسبوك "هناك 29 طفلا على متن السفينة ديتشوتي يمكنهم النزول الآن، حتى وان كانت بروكسل لا تزال نائمة".

وهدد سالفيني سابقا بإعادة المهاجرين على متن ديتشوتي الى ليبيا إذا لم يتم التوصل الى حل أوروبي.

والأربعاء كان المهاجرون ال177 يقضون ليلتهم السابعة على متن السفينة، والثانية قبالة مرفأ كاتانيا.

وأكد تونينيللي أن المهاجرين "على ما يرام"، مضيفاً انهم "يخضعون لفحوص طبية مستمرة ويحصلون على الطعام، وبالتالي فهم في ظروف ممتازة".

لكن صحفيين في الموقع قالوا إن الظروف كانت صعبة في المساء بسبب الأمطار والطقس السيء.

وقال ثلاثة مدعين عامين في صقلية الأربعاء انهم فتحوا تحقيقا بشأن المهاجرين على متن السفينة، بما في ذلك احتمال تهريب أشخاص.

وتعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة التي شكلتها حركة الخمس نجوم الشعبوية وحزب الرابطة بعد انتخابات آذار/مارس بوقف وصول المهاجرين الى الموانئ الإيطالية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب