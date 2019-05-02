هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 10:24 م

متظاهر على متن دراجة نارية خلال احتجاجات عنيفة في كاتجيهون في بنين في 1 أيار/مايو 2019.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس جميع الأطراف في بنين إلى التزام "أكبر قدر من ضبط النفس والبحث عن حلول لخلافاتهم عبر الحوار".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام خلال مؤتمره الصحافي اليومي "نتابع من كثب التطورات في بنين في غمرة الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 نيسان/أبريل والتي لم تشارك فيها المعارضة".

وأضاف "ندعو جميع الأطراف في بنين إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والبحث عن حلول لخلافاتهم عبر الحوار".

وتابع "نشعر بالقلق من التوترات والاضطرابات الجارية والتي ألحقت أضراراً بممتلكات واستتبعت ردّ فعل قاسياً من جانب قوات الأمن".

ولفت المتحدّث إلى أنّ محمد بن شامباس، مبعوث الأمين العام إلى منطقة غرب أفريقيا والساحل، يجري اتصالات مع زملائه في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ومع الأطراف في بنين بهدف "المساعدة في الوصول إلى حلّ سلمي وتوافقي للوضع والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد". وشهدت بنين تظاهرات عنيفة استمرت يومين عقب الانتخابات التشريعية وقمعتها قوات الأمن بالذخيرة الحية مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقلّ.

ومساء الخميس، عاد الهدوء إلى البلاد بالتزامن مع إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

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