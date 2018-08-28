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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 06:08 ص 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:08

فتى أفغاني يمشي بين أنقاض منازل مدمرة بعد هجوم لطالبان في غزنة في 16 آب/اغسطس 2018. (afp_tickers)