الأمم المتحدة تدعو حركة طالبان الى الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار
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فتى أفغاني يمشي بين أنقاض منازل مدمرة بعد هجوم لطالبان في غزنة في 16 آب/اغسطس 2018.(afp_tickers)
دعا مجلس الأمن الدولي في بيان تمت الموافقة عليه بالإجماع الاثنين، حركة طالبان الأفغانية إلى الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار اقترحه الرئيس أشرف غني.
وقال مجلس الامن الدولي الذي أشاد بهذا العرض المقدم منذ أسبوع، في بيانه أنه "يحض" طالبان على اتباع هذا المسار "من دون تأخير".
وطلب مجلس الأمن من طالبان ايضا "الموافقة على العرض الذي قدمته في شباط/فبراير الحكومة الأفغانية لبدء محادثات سلام مباشرة من دون شروط مسبقة ولا تهديد بأعمال عنف، بهدف التوصل الى اتفاق سياسي نهائي يؤدي الى سلام دائم للشعب الأفغاني".
وأضاف البيان الذي دان ايضا الاعتداءات الاخيرة في البلاد، أن "أعضاء مجلس الأمن يشددون أيضا على أهمية إجراء انتخابات تشريعية سلمية وشاملة وذات مصداقية وشفافة في 20 تشرين الأول/اكتوبر وانتخابات رئاسية في 20 نيسان/ابريل 2019".
وكان اتفاق مؤقت لاطلاق النار قد أعلن وتقيد به الطرفان، في حزيران/يونيو في نهاية رمضان. وهو الاول منذ 2001 في هذا البلد الذي تجتاحه حرب منذ 17 عاما.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب