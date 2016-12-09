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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2016 06:17 ص 09 ديسمبر 2016 - آخر تحديث - 06:17

اهالي احياء في شرق حلب استعادت قوات النظام السيطرة عليها يعودون الى منازلهم مرورا بحي باب الحديد، الخميس 8 ك1/ديسمبر 2016

يتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا ووصول قوافل المساعدات الإنسانية، في إجراء اعتبره ديبلوماسي "قليل جدا ومتأخر جدا".

ومشروع القرار الذي ستصوت عليه 193 دولة في الجمعية العامة، صاغته كندا. وهو قرار غير ملزم يطلب "وقفا كاملا لجميع الهجمات ضد المدنيين"، ورفع الحصار عن كل المدن المطوقة.

وكانت روسيا والصين استخدمت في وقت سابق من الأسبوع الحالي حق النقض (فيتو) على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار لسبعة أيام في حلب، التي يوشك النظام السوري على استعادتها من الفصائل المعارضة.

وكانت تلك المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو حول سوريا منذ بدء النزاع في اذار/مارس 2011.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت "إنني أخشى للأسف بأن يكون ذلك قليل جدا، ومتأخر جدا".

وأضاف أن التصويت "سيظهر أن هناك غالبية أخلاقية" من الدول "اليائسة من أنه بعد سلسلة من الفيتوات، لم ينجح مجلس الأمن في إظهار الوحدة اللازمة لإحراز تقدم في الوضع السوري".

وسبق أن اعتبرت روسيا أنه لن يكون لمشروع القرار الكندي أي تأثير على الأرض.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا حضر اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الخميس قبل محادثات مرتقبة في جنيف السبت بين الولايات المتحدة وروسيا حيال اتفاق محتمل من شأنه أن يسمح بخروج المدنيين ومقاتلي المعارضة من حلب.

ويفترض أن تعقد جلسة الجمعية العامة عند الساعة العاشرة صباحا (15,00 ت غ).

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب