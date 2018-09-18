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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 06:05 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:05

قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلاينغ في 19 تموز/يوليو 2018 في رانغون (afp_tickers)