هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 06:25 م

صورة للمنصف قرطاس الخبير التونسي الالماني في فريق العقوبات الدولية على ليبيا الذي تم توقيفه في تونس في 26 آذار/مارس 2019. اسرة بلا تأريخ مصدرها أسرته.

طلبت الامم المتحدة من السلطات التونسية "إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها حول ليبيا المنصف قرطاس الموقوف في تونس منذ 26 آذار/مارس والذي "يجب ان يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام الاربعاء.

وأضاف المتحدث في لقائه الاعلامي اليومي أنه بعد دراسة الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية اخيرا، خلصت الامم المتحدة الى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الالماني تبقى سارية.

وطالبت الامم المتحدة بناء عليه بأن "يتم اسقاط التهم الموجهة اليه" وأن "يفرج عنه فورا"، بحسب المتحدث.

ورفض دوجاريك أن يحدد بدقة التهم الموجهة للخبير وما إذا كانت السلطات التونسية طلبت رفع الحصانة عنه. وقال إن هذه الاسئلة تطرح على السلطات التونسية.

وبحسب مصدر قريب من الملف فإن "تونس لا تعترف بالحصانة" التي منحتها الامم المتحدة لهذا الخبير الذي يشغل هذه الوظيفة منذ 2016 ضمن فريق خبراء مكلف من الامم المتحدة التحقيق في انتهاكات حظر السلاح بحق ليبيا.

واعتبر المصدر أنه مع هذا الملف، تصبح لتونس "مشكلة كبيرة" بشأن ترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الامن الدولي للفترة 2020-2021.

وبحسب دبلوماسي فان تونس خسرت صوت المانيا (عضو غير دائم في مجلس الامن). واذا احتذى بها الاتحاد الاوروبي اثناء جلسة التصويت في 7 حزيران/يونيو في الجمعية العامة للامم المتحدة لاختيار خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الامن، فانه ليس مضمونا أن تفوز تونس بالمقعد رغم أنها المرشح الوحيد عن المجموعة الافريقية.

وكان تم توقيف قرطاس في 26 آذار/مارس لدى وصوله الى مطار العاصمة التونسية. وجريمة التجسس يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الاعدام.

وقالت محامية قرطاس سارة الزعفراني "إن احد أبرز عناصر الاتهام جهاز" وجد مع موكلها "يتيح الوصول الى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية".

وهذا الجهاز "ار تي ال-اس دي ار" يخضع لترخيص مسبق في تونس ويستخدم "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح".

وقال دوجاريك إن الامم المتحدة "قلقة جدا لاستمرار اعتقال" المنصف قرطاس والتحقيق القضائي بحقه.

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