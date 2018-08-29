الأمم المتحدة تطلق الحوار بين الحكومة والمعارضة في هندوراس
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إطلاق الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة في هندوراس في العاصمة نيغوسيغالبا في 28 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أطلقت الأمم المتحدة رسميا الثلاثاء الحوار بين الحكومة والمعارضة في هندوراس في محاولة لتسوية الأزمة السياسية التي تلت الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال ممثل الأمم المتحدة في تيغوسيغالبا ايغور غارافوليك إن "هدفنا هو أن تكون هناك هندوراس تعيش بسلام ومتطورة". وأضاف "لكننا نواجه تحديا كبيرا لأنه بلا إرادة ليست هناك أي وثيقة صالحة".
وفشلت محاولات عديدة في الأشهر الأربعة الاخيرة للبدء في محادثات بين الجانبين. وسيتناول الحوار الذي يبدأ عمليا الجمعة أربع قضايا هي الانتخابات وحقوق الإنسان والإصلاحات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات.
ويفترض أن يشارك في المفاوضات ممثلون عن الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز من الحزب الوطني اليميني وعن الحزب الليبرالي اليميني وزعيم المعارضة سلفادور نصر الله وهو مقدم برامج والمرشح السابق لتحالف حركة "المعارضة ضد الديكتاتورية" (يسار).
وبدأت الأزمة السياسية في هندوراس بعد انتخابات 26 تشرين الثاني/نوفمبر عندما أغلق عشرات الآلاف من مؤيدي سلفادور نصر الله والرئيس الأسبق مانويل زيلايا منسق تحالف المعارضة الطرق في عدد من مناطق البلاد لاعلان فوزه واتهم الرئيس المنتهية ولايته بالتزوير.
ومنذ ذلك الحين لا تعترف المعارضة بفوز ايرنانديز.
وأكد غارافوليك أن الأمم المتحدة تدخلت بطلب من الطرفين
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب