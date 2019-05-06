هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 12:29 ص

مقاتلان مواليان لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها يحاولان الاختباء خلال معارك مع القوات الموالية للمشير خليفة حفتر في حي عين زارة جنوب العاصمة طرابلس في 25 نيسان/ابريل 2019

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقّي الإثنين الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا حيث تواصل قوات المشير خليفة حفتر هجومها الرامي للسيطرة على طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.

وقال فقّي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غوتيريش في نيويورك إنّ "الأولوية اليوم هي لوقف (الحرب)"، مؤكّداً أنّ "لا حلّ عسكرياً في نزاع من هذا النوع".

وأضاف "لا بدّ من أن يقبل الأطراف الليبيون وقف المعارك والجلوس إلى طاولة لحلّ هذه الأزمة بالطرق السلمية والسياسية".

بدوره قال غوتيريش إنّ "الرسالة لجميع الليبيين" هي ضرورة التوصّل إلى "وقف لإطلاق النار" و"ووقف للمعارك" والعودة إلى مسار الحل السياسي.

وأضاف أنّ الدعوة لوقف إطلاق النار تشمل "وقفاً للهجوم" الذي تشنّه قوات حفتر على طرابلس.

وسبق للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن دعوَا طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار أو أقلّه الالتزام بهدنة إنسانية، لكنّ هذه الدعوات لم تلق آذاناً صاغية.

ومنذ الرابع من نيسان/أبريل، تشنّ قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوماً على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ومنذ بدأ الهجوم قُتل 432 شخصاً على الأقلّ وأصيب 2069 آخرين بجروح ونزح أكثر من 55 ألفاً من ديارهم، بحسب الأمم المتحدة.

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