هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 11:51 ص

مقاتل ليبي موال لحكومة الوفاق الوطني يطلق النار خلال اشباكات مع قوات المشير خليفة حفتر في ي عين زارة في العاصمة طرابلس في 10 نيسيان/أبريل 2019

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن أكثر من 8000 شخص فروا من القتال الدائر حول العاصمة الليبية، نصفهم خلال اليومين الأخيرين.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ريال لوبلان للصحافيين في جنيف إن "حركة النزوح من المناطق التي تأثرت بالاشتباكات في محيط طرابلس في ازدياد".

وبالإضافة إلى الذين تمكنوا من مغادرة مناطق القتال، قال لوبلان إن "العديد من العائلات ما زالت عالقة داخل المناطق المتأثرة بالنزاع"، مع تزايد المخاوف على سلامتها وتناقص الإمدادات.

وشن المشير خليفة حفتر الذي يتزعم "الجيش الوطني الليبي" ويسيطر على الشرق، هجوماً للسيطرة على طرابلس التي تديرها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، ما زاد من حدة الأزمة في البلاد التي مزقتها الانقسامات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وقتل العشرات خلال الأسبوع الماضي وأصيب أكثر من 300 بجروح وفق منظمة الصحة العالمية.

وفي اتصال معه عبر الهاتف من طرابلس، صرح ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين سيد للصحافيين أن "القتال يقترب من ضواحي طرابلس باتجاه داخل المدينة. نخشى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين".

أثار هجوم حفتر قلقاً متزايداً مع تحذير الأمم المتحدة من أن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة.

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