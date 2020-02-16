هذا المحتوى تم نشره يوم 16 فبراير, 2020 09:11 م

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون الأحد أن 22 قرويا، بينهم 14 طفلا، قتلوا الجمعة في المنطقة الناطقة بالإنكليزية من البلاد، في الوقت الذي حمّل فيه حزب معارض الجيش مسؤولية المجزرة.

وقال المسؤول في المكتب الأممي جيمس نونان لفرانس برس إن مسلحين ارتكبوا المجزرة الجمعة في قرية نتومبو في المنطقة الشمالية الغربية.

وأضاف ان "ما لا يقل عن 22 مدنيا قتلوا، بينهم امرأة حامل والعديد من الأطفال"، مشيرا الى ان عدد الأطفال القتلى بلغ 14 بينهم 9 تحت سن الخامسة و11 طفلة.

ويتولى نونان رئاسة مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اقليمي الشمال الغربي والجنوب الغربي في الكاميرون، موطن الأقلية الناطقة بالانكليزية حيث يقاتل متمردون الحكومة المركزية منذ ثلاث سنوات.

وأصدرت حركة "الولادة الجديدة للكاميرون" المعارضة بيانا قالت فيه "إن النظام الديكتاتوري والرئيس الأعلى لقوات الأمن والدفاع مسؤولان بشكل رئيسي عن هذه الجرائم".

واتهم المحامي أغبور مبالا، أحد الشخصيات الرئيسية في الحركة الانفصالية، في منشور على فيسبوك "قوات الدفاع التابعة للدولة" بتنفيذ عمليات القتل.

وأدى الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين الحكومة والمتمردين في المناطق الناطقة بالإنكليزية الذين يسعون الى الانفصال عن الكاميرون الناطقة بالفرنسية، الى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل ونزوح 700 ألف شخص.

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