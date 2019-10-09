هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 03:26 م

ستولتنبرغ اثناء مؤتمر صحافي مع كونتي في روما الاربعاء في 9 اشرين الاول/اكتوبر 2019

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا الأربعاء إلى ممارسة "ضبط النفس" في عمليتها ضد القوات الكردية في سوريا، محذرا من ان تكون المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية عرضة للخطر.

وعقب بدء تركيا هجوما ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا، أقر ستولتنبرغ بأن لأنقرة "مخاوف أمنية مشروعة"، إلا أنه دعاها إلى الرد بشكل محسوب.

وأضاف "أطلعت السلطات التركية حلف شمال الأطلسي على العمليات الجارية في شمال سوريا. من المهم تجنب القيام بتحركات يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة بشكل أكبر، وتؤدي إلى تصعيد التوتر وتتسبب في المزيد من المعاناة البشرية".

وصرح في مؤتمر صحافي في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "أطلب من تركيا ممارسة ضبط النفس وضمان أن يكون أي تحرك تتخذه في شمال سوريا غير مفرط".

واضاف "يجب أن لا نعرّض المكاسب التي حققناها في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية للخطر".

وأكد أن التنظيم "لا يزال يشكل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولجميع دولنا".

ومن المقرر أن يزور ستولتنبرغ اسطنبول الجمعة، وقال انه سيناقش العملية العسكرية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك