الإتحاد الافريقي يطالب سلطات الكونغو الديموقراطية باحترام نتائج الانتخابات

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 03:19 م

ترتيب بطاقات الاقتراع في الكونغو الديموقراطية في 31 كانون الاول/ديسمبر 2018 غداة الانتخابات

اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد الجمعة أن احترام السلطات في جمهورية الكونغو الديموقراطية لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 كانون الاول/ديسمبر هو أمر "أساسي".

وكتب فقي على تويتر بعدما التقى في أديس ابابا رئيس بعثة الاتحاد الافريقي لمراقبة الانتخابات في الكونغو الديموقراطية ديونكوندا تراوري، أن "احترام نتائج الانتخابات هو أمر أساسي".

وكان رئيس البعثة نبه الاربعاء الى أن الاتحاد الافريقي الذي أرسل ثمانين مراقبا لتقييم العملية الانتخابية، يعتبر أن النتائج الرسمية يجب أن "تكون منسجمة مع تصويت" الكونغوليين.

وتنتظر البلاد إعلان النتائج التي ستحدد هوية من سيخلف الرئيس جوزف كابيلا.

بدورها، دعت الولايات المتحدة الخميس السلطات الانتخابية في الكونغو الديموقراطية الى "احترام" خيار الكونغوليين عبر نشر نتائج "صحيحة".

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية النافذة في هذا البلد أنها تعلم اسم الفائز، مطالبة اللجنة الانتخابية الخميس بإعلان النتائج "مع احترام الحقيقة والعدالة".

وفي جنيف، لاحظت المتحدثة باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان رافينا شمسداني الجمعة "استمرار ترهيب الصحافيين ومرشحي المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان" في الكونغو الديموقراطية.

وأضافت "خلال هذه المرحلة البالغة الحساسية والتوتر، نخشى أن يكون لهذه الجهود لاسكات المعارضة تأثير معاكس كبير حين يتم إعلان النتائج"، داعية "جميع الاطراف الى عدم اللجوء للعنف".

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