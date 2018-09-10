الإعدام لإسلاميين دينا بتنفيذ تفجيرين في جنوب الهند في 2007
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
أنزلت محكمة هندية الإثنين عقوبة الإعدام برجلين ينتميان إلى جماعة إٍسلامية محظورة بعدما دانتهما بالتورّط في تنفيذ تفجيرين استهدفا في صيف 2007 مدينة حيدر أباد في جنوب البلاد وحصدا 44 قتيلا.
وأفادت وكالة أنباء "برست تراست أو إنديا" أنّ المحكمة حكمت على متهم ثالث بالسجن المؤبد بعدما دانته بتامين ملاذ لمنفّذي التفجيرين المتزامنين اللذين وقعا في مكانين مختلفين من المدينة الجنوبية في آب/أغسطس 2007.
ويومها استهدف تفجير أول قاعة مكتظة بعائلات كانت تشاهد عرضاً بالليزر، وما هي إلا دقائق حتى استهدف تفجير ثان شارعاً مزدحماً بأكشاك الطعام في مكان آخر من المدينة نفسها.
وفي الرابع من ايلول/سبتمبر الجاري دانت المحكمة كلا من عنيق شفيق سيد ومحمد أكبر اسماعيل شودري بتنفيذ التفجيرين وأرجأت النطق بالعقوبة بحقّهما الى الإثنين.
واعتبرت المحكمة أن المدانين ينتميان إلى جماعة "المجاهدين الهنود" التي تقول السلطات إنها ذراع لجماعة إسلامية محظورة تدعى "الحركة الاسلامية لطلاب الهند".
وكانت الولايات المتحدة أدرجت في 2011 "المجاهدين الهنود" على قائمتها السوداء للمنظمات الارهابية الأجنبية.
وخلال المحاكمة التي جرت في حيدر أباد استمعت المحكمة الى ما مجموعه 170 شاهدا.
ولا يزال ثلاثة متهمين آخرين متوراين عن الأنظار ومن بينهم العقل المدبّر للتفجيرين ويدعى رياض بهاء اتكال.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب