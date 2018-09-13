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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 03:10 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:10

الإعصار فلورنس الذي يقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة في صورة التقطت من محطة الفضاء الدولية في 12 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)