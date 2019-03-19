هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 03:03 م

دخل رجال الإنقاذ الثلاثاء في سباق مع الوقت لإنقاذ آلاف الأشخاص بعد مرور الإعصار إيداي المدمر في جنوب القارة الافريقية، وحيث هناك سدود مهددة بالانهيار نتيجة ضغط الأمطار المتواصلة.

وقد أسفر الإعصار الذي اجتاح وسط موزمبيق ثم شرق زيمبابوي المجاورة، عن 182 قتيلا على الأقل، لكن الحصيلة يمكن أن تتجاوز الألف قتيل، كما حذر الاثنين الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي.

وفي موزمبيق، غمرت المياه بالكامل مساحة يبلغ قطرها 100 كلم، كما قال وزير البيئة سيلسون كوريا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت عاملة في المجال الانساني طلبت التكتم على هويتها، ان "محيطا" قد تشكل في الأراضي، وأدى الى عزل كامل لمجموعة من القرى.

كما باتت العديد من السدود مهددة بالفيضان، لأن قدرتها بلغت اقصى مستوياتها، كما تقول منظمات غير حكومية.

وطلب رئيس الدولة الموزمبيقية فيليب نيوسي من مواطنيه الذين يقطنون على مقربة من أنهار المنطقة "مغادرة المنطقة لانقاذ حياتهم"، لأنه قد لا يتوافر للسلطات من خيار آخر غير اصدار أمر بفتح بوابات السدود.

وفي موزمبيق كما في زيمبابوي، جرفت المياه عددا كبيرا من الجسور والطرق، فتعرقلت عمليات الانقاذ.

وعلى متن زوارق مطاطية ومروحيات، واصل عمال انقاذ الثلاثاء تقديم مساعدة الى اشخاص لجأوا الى رؤوس الاشجار والسطوح.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال يان شير، رئيس منظمة ريسكيو اس.آي الجنوب افريقية التي تشارك في عمليات الاغاثة "على الاشجار، يتعين على الناس التصارع مع أفاع وحشرات وحيوانات".

لكن نقص المروحيات يؤدي الى تعقيد العمليات.

وقال يان شير من بيريا (وسط) "ننقذ من نستطيع انقاذه وسيلقى الآخرون حتفهم. يتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة. وأحيانا لا نستطيع ان ننقذ سوى اثنين من خمسة اشخاص. وأحيانا نترك لهم الطعام ونذهب لانقاذ شخص آخر يتعرض لمزيد من الخطر".

وحددت منظمة رسكيو اس.آي جزيرة شكلتها الفيضانات حيث لجأ نحو 350 شخصا في انتظار عمليات الاغاثة.

- لا كهرباء-

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس، ان المدينة الثانية في موزمبيق، بييرا "التي تضررت بشدة أو لحق بها دمار بلغ 90 ٪"، كما يقول الصليب الأحمر"، لا تزال محرومة من الكهرباء والإنترنت، الثلاثاء، بعد خمسة أيام من تعرضها للاعصار أيداي"

واستعيدت من ناحية ثانية، الاتصالات الهاتفية بشكل تدريجي، فيما استمر هطول المطر على هذه المدينة التي يقطنها نصف مليون نسمة وغمرتها المياه جزئيا.

وفي زيمبابوي المجاورة، حيث كان الناس يدفنون موتاهم، من المتوقع وصول الرئيس إيمرسون منانغاغوا خلال النهار الى اقليم مانيكالاند (شرق)، أكثر المناطق تضررا من الإعصار.

ولا يزال 200 شخص على الأقل في عداد المفقودين في المنطقة، خصوصا بعد انهيار المنازل التي يسكنها موظفون، كما تقول السلطات.

واكد منانغاغوا مساء الاثنين "كل ساعة تمضي، تتأكد أسوأ مخاوفنا". وأضاف "مات كثيرون غرقى، فيما قُتل آخرون أثناء نومهم بحجارة هدمت منازلهم".

ودعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء المجموعة الدولية إلى حشد طاقاتها حيال حجم الكارثة، وأيضا حيال عواقب التغير المناخي.

وحذرت منظمة العفو الدولية من "توقع حصول هذه الظروف المناخية القاسية في كثير من الأحيان، كلما تكثفت آثار التغير المناخي"، داعية إلى "اتخاذ تدابير طموحة من اجل التصدي لتغير المناخ".

من جانبها، أفرجت المملكة المتحدة عن ستة ملايين جنيه استرليني (7 ملايين يورو)، مساعدات إنسانية للمنطقة. وقالت وزيرة الدولة للتنمية الدولية بيني موردون في بيان "صور الدمار (...) مروعة."

وسبق وصول الإعصار هطول أمطار غزيرة في موزمبيق وأيضا في ملاوي المجاورة، وقد اسفرت هذه الاحوال الجوية السيئة عن 122 قتيلا على الأقل. وأخيرا، أفلتت ملاوي من الإعصار.

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