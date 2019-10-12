هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 07:36 ص

طوكيو مع اقتراب الإعصار هاغيبيس في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2019

ضرب الإعصار هاغيبيس مساء السبت اليابان وخصوصا العاصمة طوكيو، متسببا بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة اسفرت عن ثلاثة قتلى وفق حصيلة موقتة.

وقرابة الساعة 23,00 (14,00 ت غ)، كانت الأمطار والرياح قد توقفت في طوكيو فيما واصل الاعصار طريقه في اتجاه الشمال الشرقي.

وكان لامس اليابسة قبيل الساعة 19,00 (10,00 ت غ) وبلغ العاصمة اليابانية قرابة الساعة 21,00 مصحوبا برياح ناهزت سرعتها مئتي كلم في الساعة، وفق وكالة الارصاد اليابانية.

ومنذ صباح السبت، اسفر الاعصار عن مقتل شخص في منطقة شيبا بالضاحية الشرقية لطوكيو، عثر عليه داخل شاحنة صغيرة انقلبت، وفق عناصر الاطفاء.

ووقعت العديد من انزلاقات التربة، احدها في منطقة غونما شمال طوكيو واسفر عن قتيل ثان في العقد السادس.

وتم تأكيد مقتل رجل ثالث بعد سحبه من منزله الذي غمرته المياه بالكامل في مدينة كاواساكي قرب طوكيو.

واحصت قناة "ان اتش كاي" العامة اصابة اكثر من 90 شخصا، بينما اعتبر 14 شخصا في عداد المفقودين.

وكان نحو 7,3 ملايين ياباني تلقوا السبت تعليمات باخلاء منازلهم بعد سقوط كميات قياسية من الامطار في مناطق عدة.

والتزم الالاف هذه التعليمات غير الالزامية. وتم استقبالهم في ملاجىء ووفرت لهم السلطات الحاجات الاساسية من مواد غذائية ومياه وبطانيات.

وروى مسن لقناة ان اتش كاي لجأ الى مركز ايواء في منطقة شيبا "غادرت لان الرياح اقتلعت سقف منزلي واقتحمته الامطار. انا قلق جدا على منزلي".

- اعصار وهزة -

وفي مفارقة غير متوقعة، ضربت هزة بقوة 5,7 درجات منطقة شيبا في الساعة 18,22 (9,22 ت غ) من دون أن تتسبب بتسونامي.

وحذرت وكالة الأرصاد اليابانية من انزلاقات للتربة وأمواج عاتية وفيضانات.

وفاض نهر تاما في غرب طوكيو، علما بانه يحاذي مناطق مكتظة.

وعمدت السلطات الى فتح العديد من السدود المهددة بسبب الامطار الغزيرة.

وأطلقت انذارات عدة من حصول فيضانات في محطة فوكوشيما النووية (شمال شرق) التي سبق ان دمرها تسونامي في اذار/مارس 2011، لكن شركة كهرباء طوكيو لم تشر الى أعطال خطيرة حتى الآن.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون منزل في منطقة طوكيو السبت.

وأغلقت مصانع أبوابها ومثلها العديد من المتاجر الكبرى بعدما تدفق اليها سكان الجمعة طلبا للتموين.

وتسببت العاصفة بعرقلة حدثين رياضيين ينظمان في اليابان.

وكان منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سوزوكا، بالقرب من ناغويا (وسط) قد أرجأوا إلى صباح الأحد البرنامج الذي كان مقررا السبت بأكمله وخصوصا التجارب الرسمية.

كما أرغم الإعصار هاغيبيس المسؤولين عن بطولة العالم للركبي التي تنظم في اليابان، على إلغاء مباراتي انكلترا مع فرنسا، ونيوزيلندا مع إيطاليا اللتين كانتا مقررتين السبت.

ويمكن أن يؤثر الإعصار على المباراة بين اسكتلندا واليابان الأحد ويفترض أن يبتّ المنظمون هذا الموضوع صباح الأحد بعد تقييم الأضرار في الملاعب وشبكات النقل.

وشل الإعصار حركة النقل في منطقة طوكيو الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع وألغيت رحلات جوية وبحرية وعلق العمل في شبكات المترو.

ويضرب نحو عشرين إعصارا اليابان كل سنة. وقبل "هاغيبيس"، أدى الإعصار فاكساي إلى مقتل شخصين على الأقل في بداية أيلول/سبتمبر وتسبب بأضرار جسيمة في شيبا. وقد تضرر أو دمر 36 ألف منزل وحرمت منازل عديدة من الكهرباء لأسابيع.

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