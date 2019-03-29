هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 04:14 م

الصحافي السوداني عثمان ميرغني لدى وصوله الى منزله في أم درمان بعد الإفراج عنه في 29 آذار/مارس 2019

أفرجت السلطات السودانية الجمعة عن رئيس تحرير صحيفة مستقلّة أوقف قبل أكثر من شهر لانتقاده حال الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد ابنه.

واعتُقل عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة "التيار" المستقلة ليل 22 شباط/فبراير بعيد إعلان حال الطوارئ، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية انتقد خلالها قرار البشير.

وفرض البشير حال الطوارئ بعد أن فشلت حملة قمع في كبح الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة منذ كانون الأول/ديسمبر.

والجمعة، قال جهاد ميرغني "تم إطلاق سراح أبي ونحن الآن في طريقنا إلى المنزل وهو بصحة جيدة".

وكان ميرغني اعتُقل بعيد مقابلة أجرتها معه قناة "سكاي نيوز عربية" قال فيها إن إجراءات البشير قد "تشعل موجة جديدة" من الاحتجاجات وتبعث رسالة مفادها أن الشعب يستطيع "ممارسة المزيد من الضغط لتحقيق هدفه بإزالة هذا النظام".

درس ميرغني الهندسة في الولايات المتحدة قبل أن يتحوّل للعمل في الصحافة، واعتقل مرات عدّة وتمّت مراراً مصادرة أعداد من صحيفته أو منع توزيعها من دون إعطاء تبرير.

وغالباً ما يصادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني أعداد صحيفة بأكملها بسبب مقالات تعتبر غير مناسبة، بخاصة تلك التي تنتقد السلطات أو سياسات الحكومة.

ويأتي السودان في المرتبة 174 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي تعدّه منظمة "صحافيون بلا حدود".

ومساء الجمعة رفع مشجّعو كرة قدم، لدى خروجهم من استاد أم درمان، الأعلام السودانية وردّدوا الهتاف الأساسي للتظاهرات وهو "حرية، سلام وعدالة"، بحسب ما أفاد شهود.

وقال أحد هؤلاء الشهود لوكالة فرانس برس إنّ "المشجّعين ما زالوا خارج الاستاد وهم يتظاهرون".

وبحسب شهود، استخدمت قوات الأمن في وقت سابق الغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين في أم درمان.

كما خرجت تظاهرات في مدينتي خشم القربة وعطبرة الواقعتين في شرق البلاد، بحسب شهود عيان.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتصاعد وتتوسّع إلى كل أنحاء البلاد.

ويحمّل المحتجون نظام البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد التي تشهد ارتفاعاً حاداً لأسعار المواد الغذائية وتضخّماً يناهز 70% سنوياً، ونقصاً كبيراً في العملات الأجنبية.

ولا يزال البشير البالغ 75 عاماً والذي وصل إلى السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون في 1989 صامداً بوجه التحركات الاحتجاجية.

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