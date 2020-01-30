هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير, 2020 06:35 ص

الشابة الإسرائيلية الأميركية نعمة يسسخار في محكمة موسكو في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019

خرجت الشابة الإسرائيلية الأميركية نعمة يسسخار التي كانت مسجونة في روسيا بتهمة "تهريب مخدّرات" وعفا عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من سجن موسكو حيث كانت معتقلة، وفق ما أعلنت مصلحة السجون الروسية.

وقالت مصلحة السجون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "وفقاً لمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الروسي، تمّ الإفراج عن نعمة يسسخار من مركز الاحتجاز".

وجاء العفو عن الشابّة في وقتٍ من المقرّر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع بوتين الخميس كي يُقدّم له تفاصيل الخطّة الأميركيّة للسّلام في الشرق الأوسط.

وقالت والدة الشابة يافا يسسخار التي كانت موجودة في موسكو إلى وسائل إعلام إسرائيلية "إنه حلم أصبح حقيقة". وأضافت "أشكر الجميع" و"أنتظر رؤيتها".

وكان نتانياهو الذي يقوم بحملة للانتخابات التشريعيّة في 2 آذار/مارس، وعد ببذل قصارى جهده للإفراج عنها.

وأُوقفت نعمة في نيسان/أبريل 2019 خلال ترانزيت في مطار موسكو أثناء قيامها برحلة من إسرائيل إلى الهند، بعد العثور على تسعة غرامات من القنب في حقيبتها.

في كانون الأول/ديسمبر أثناء استئناف الحكم، أكّدت نعمة براءتها منددةً بـ"عبثية" الاتهامات ضدها. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك أن إدانة نعمة "قاسية وغير متناسبة".

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