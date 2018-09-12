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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 09:43 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:43

صورة وزعها حزب رابطة باكستان الاسلامية-نواز، حزب نواز شريف، لرئيس الوزراء السابق المسجون، يتلقى العزاء في لاهور في 12 أيلول/سبتمبر 2018، بعد إخلاء سبيله المشروط لحضور جنازة زوجته. (afp_tickers)