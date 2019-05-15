هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 08:17 ص

ناقلة النفط السعودية أمجاد التي تعرضت لعمل "تخريبي" وفق الرياض وأبوظبي في صور التقطت لها قبالة الفجيرة في 13 أيار/مايو 2019

أكّد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاربعاء أن بلاده ملتزمة خفض التصعيد في منطقة الخليج بعد واقعة تعرض أربع سفن لعمليات "تخريبية" قبالة الامارات في خضم توترات متواصلة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال قرقاش في لقاء مع صحافيين في دبي "نحن ملتزمون بخفض التصعيد، وبالسلام والاستقرار (...) علينا ان نلزم الحذر والا نطلق الاتهامات"، مضيفا "لقد دعونا دائما لضبط النفس وسنبقى ندعو إلى ذلك".

لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن "الوضع صعب بسبب التصرف الايراني (...) هذا التصرف أدى إلى أوضاع صعبة"، داعيا إيران إلى تغيير سياساتها الاقليمية.

وأوضح "من مصلحتنا أن نرى إيران تتصرف كدولة طبيعية (...) ومن مصلحة إيران أن تعرف ان هناك قلقا كبيرا بشأن سياساتها، قلق يجب أن تتعامل معه بواقعية".

وتعرّضت أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة الامارات، لم تتضح تفاصيلها بعد.

- لا حرب -

جاء ذلك وسط توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا، بعدما صعّدت واشنطن الضغوط على طهران واتهمتها بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عزّزت انتشارها العسكري في الخليج.

وطلبت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأفاد مسؤولون اميركيون كبار ان سحب الدبلوماسيين الاميركيين غير الاساسيين من العراق سببه "تهديد وشيك" على "صلة مباشرة بايران".

وبعيد قرار واشنطن بشأن موظفيها، أعلن الجيشان الألماني والهولندي تعليق عمليات التدريب العسكري للجيش العراقي حتى إشعار آخر. وقالت برلين إن الجيش الألماني أوقف تدريبه متحدثا عن "زيادة اليقظة" في العراق، فيما أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها أوقفت أيضا عمليات التدريب بسبب وجود "تهديدات".

وينتشر حاليا نحو 160 جندياً ألمانياً في العراق بينهم 60 في التاجي شمال بغداد و100 في اربيل في كردستان العراق.

كذلك، يتولى أكثر من 50 جنديا هولنديا تدريب قوات كردية في اربيل في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أعلن الثلاثاء من موسكو ان الولايات المتحدة "لا تسعى الى الحرب مع ايران".

الا ان هذا التصريح لم يخفف من مخاوف الكرملين الذي اعرب الاربعاء عن قلقه ازاء "تفاقم التوتر الذي يتواصل" متهما واشنطن ب"استفزاز" طهران.

وفي طهران جاء الرد الاربعاء أيضا من وزير الدفاع الجنرال أمير حاتمي الذي أعلن أن إيران ستخرج "مرفوعة الرأس" من أي مواجهة محتملة مع الأميركيين والإسرائيليين، وستجعلهم "يذوقون مرارة الهزيمة".

لكن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي اعلن الثلاثاء أنه "لن تكون هناك حرب" مع الولايات المتحدة.

وتجري الامارات، التي لم تتّهم أي جهة بالوقوف خلف واقعة السفن، تحقيقا في الحادث بمشاركة السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة.

وقال قرقاش أن "من الافضل" انتظار نتائج هذا التحقيق، موضحا "أنا لا أتحدث عن أسابيع، أنا أتحدث عن أيام".

- "رد حازم" -

وبعد يومين من واقعة السفن، تعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار الثلاثاء، ما أدى الى إيقاف ضخ النفط فيه.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات من دون طيار.

واعتبرت الحكومة السعودية أن الهجمات الاخيرة "الإرهابية" ضد سفن قبالة سواحل الامارات ومحطتي ضخ النفط في السعودية لا تستهدف فقط المملكة وانما "أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".

ولم توجه الامارات والسعودية أصابع الاتهام مباشرة إلى إيران، لكن قرقاش كرّر اتهام إيران بدعم المتمردين اليمنيين، داعيا طهران إلى وقف "استخدام جماعات بالوكالة" لتحقيق أهدافها.

وأكّد قرقاش ان التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية والامارات دعما للقوات الحكومية "سيرد بحزم" على الهجمات الاخيرة التي شنها المتمردون اليمنيون بطائرات بدون طيار.

وأوضح "سنرد وسنرد بحزم عندما نرى الحوثيين يضربون أهدافا مدنية كما حصل في السعودية"، رغم تشديده على أهمية المحافظة على الأمل بنجاح اتفاقات تم التوصل إليها في السويد نهاية كانون الاول/ديسمبر باحلال السلام في البلد الفقير.

وفي ضوء التهديدات الايرانية المفترضة التي تبقى غير واضحة المعالم، تواصل وزارة الدفاع الاميركية تعزيز وجودها العسكري في منطقة الخليج فأرسلت الى هذه المنطقة حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية من نوع بي-52 وسفينة حربية إضافية وبطارية صواريخ من نوع باتريوت.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان قدم لمستشارين لدونالد ترامب خطة تفيد بإمكان ارسال حتى 120 ألف جندي الى الشرق الاوسط في حال هاجمت ايران القوات الاميركية.

الا ان ترامب سارع الثلاثاء الى نفي هذه الانباء مع القول في الوقت نفسه "اذا كان لا بد من القيام بذلك، فنحن جاهزون حتى لإرسال عدد جنود أكبر".

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