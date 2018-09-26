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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 08:04 ص 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:04

وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 13 آب/أغسطس 2018

أعلنت الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعمها إجراء محادثات سلام جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وذلك بعد فشل المفاوضات بين طرفي النزاع في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري في جنيف.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة أنه عبّر عن هذا الموقف خلال محادثات أجراها في نيويورك مع مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.

وقال قرقاش "الإمارات تعيد التأكيد على دعمها للعملية التي أطلقتها الأمم المتحدة بعد فشل ... جنيف"، مضيفاً "ندعم بالكامل مقترحات الأمم المتحدة لخوض محادثات جديدة".

وكان غريفيث تباحث مع المتمردين الحوثيين اليمنيين في صنعاء في 14 أيلول/سبتمبر حول استئناف محادثات السلام "في أقرب وقت"، وذلك بعد أسبوع على إلغاء مفاوضات جنيف.

وكانت مشاورات غير مباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة فشلت في الثامن من أيلول/سبتمبر في جنيف قبل أن تبدأ.

بعدما رفض المتمردون المدعومون من ايران مغادرة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم من دون ضمانات بالسماح لهم بالعودة اليها باعتبار ان التحالف يسيطر على حركة الطيران في مطار العاصمة.

وتدخل عبر الميناء غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجّهة الى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.

وتدخّل التحالف في اليمن دعماً للقوات الحكومية في آذار/مارس 2015 بهدف وقف تقدّم المتمرّدين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقتل في اليمن منذ بدء علميات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب