الإمبراطور أكيهيتو يتوجه بآخر تمنياته لرأس السنة إلى اليابانيين قبل تنحيه

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يناير, 2019 10:01 ص

إمبراطور اليابان أكيهيتو (يمين) برفقة العهد ناروهيتو يحيّي حشودا تجمعت في حدائق القصر الإمبراطوري بطوكيو في 2 كانون الثاني/يناير 2019 للاستماع إلى آخر كلمة له بهذه المناسبة قبل تنحيه

ألقى الإمبراطور أكيهيتو الأربعاء آخر كلمة له إلى اليابانيين بمناسبة رأس السنة قبل أربعة أشهر من تنحيه، تمنى لهم فيها السلام، وسط تأثر كبير غمر المحتشدين أمام قصره.

وتوجه حوالى 115 ألف شخص لإلقاء التحية على الإمبراطور وعائلته في حدائق قصره بوسط طوكيو.

وفي بداية كل سنة، يطل الإمبراطور والإمبراطورة وأولادهم وعائلاتهم من خلف واجهة زجاجية على حشد يتجمع لإلقاء التحية عليهم، لكن ظهوره هذه السنة كان استثنائيا إذ يعتزم أكيهيتو الذي بلغ للتو الخامسة والثمانين من العمر، التنازل عن العرش في 30 نيسان/أبريلال المقبل، بعدما حكم ثلاثين سنة.

وأبدى الإمبراطور في منتصف 2016 رغبته في أن يخلفه ابنه البكر ناروهيتو، خشية ألا يتمكن من الاستمرار في الاضطلاع بمهامه كاملة كـ"رمز للشعب" بسبب تقدمه في السن والمشكلات الصحية التي يعاني منها.

وتطلّب الأمر التصويت على قانون خاص يسمح له بالتنازل عن العرش أثناء حياته، وهو وضع لا تلحظه القوانين الخاصة بالعائلة الحاكمة.

وأيدت غالبية كبرى من الرأي العام إرادة الإمبراطور الذي يتولى العرش منذ 1989.

وخلال عهده الذي أطلق عليه اسم "هايسي" ومعناه "استكمال السلام"، زار الدول التي عانت من تجاوزات العسكريين اليابانيين خلال حرب المحيط الهادئ، وحرص على زيارة اليابانيين ومواساتهم في كل المناطق الكثيرة التي تعرضت لكوارث طبيعية خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقال أكيهيتو في كلمته الأربعاء "أتمنى لكم عاما مباركا. إنني سعيدا جدا لاحتفالي بهذا العام الجديد معكم تحت سماء زرقاء كهذه، وآمل أن يكون عاما طيبا لأكبر عدد ممكن".

وتابع "ارفع صلواتي من أجل السلام وسعادة سكان هذا البلد والعالم".

وكان أعلن في بيان صدر بمناسبة عيد ميلاده في 23 كانون الأول/ديسمبر "أشعر بارتياح كبير لانتهاء حقبة هايسي بدون أن نعرف نزاعا في اليابان".

وغمر التأثر اليابانيين المتجمعين في حدائق القصر الأربعاء، خصوصا وأنه من غير المتوقع أن يظهر أكيهيتو علنا بعد الآن قبل نهاية عهده.

وقالت الطالبة يومي نيشيمورا لوكالة فرانس برس "جئت إلى هنا مع والدتي حتى تبقى صورة ظهوره الأخير مطبوعة في ذاكرتنا. أريد أن أقول له إننا نقدر له ما قام به من أجل البلاد".

وقال كازوو إيواساكي (68 عاما) من جهته "آمل أن ينعم مع الإمبراطورة ميشيكو بسنوات تقاعد سعيدة بصحة جيدة".

وتبدأ حقبه إمبراطوريّة جديدة في الأول من أيار/مايو، سيعلن اسمها في الأول من نيسان/أبريل.

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