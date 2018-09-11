هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 07:40 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:40

دونالد ترامب الابن يرد على اسئلة صحافيين خلال جولة في بنسلفانيا في 12 آذار/مارس 2018

أعلن دونالد ترامب جونيور، الابن البكر للرئيس الاميركي في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" بُثّت الثلاثاء، أنه لا يخشى دخول السجن بسبب التحقيقات الجارية حول احتمال حصول تواطوء بين موسكو وفريق حملة الرئيس ترامب.

وقال ترامب الابن ايضا، إن الرئيس الاميركي قلص عدد معاونيه بشكل كبير وحصرهم بعدد قليل من الاشخاص الذين يثق بهم في البيت الابيض.

ويبلغ دونالد ترامب الابن الاربعين من العمر. وهو مستهدف من قبل المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

وتسلطت الاضواء على ترامب الابن بعد أن التقى محامية روسية في حزيران/يونيو 2016 في برج ترامب في نيويورك.

وتبين أن ترامب الابن كان خلال لقائه المحامية الروسية برفقة زوج شقيقته جاريد كوشنر وتناقشا في احتمال تقديم معلومات اليه يمكن ان تضر بمنافسة ترامب، الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ويؤكد ترامب الاب والابن أن هذا اللقاء لم يسفر عن شيء، وأن المحامية الروسية حضرت فقط لمناقشة مسألة التبني بين روسيا والولايات المتحدة.

وردا على سؤال من مراسلة "إيه بي سي" حول ما اذا كان يخشى إيداعه السجن، قال ترامب الابن "لا، لانني أعرف ما فعلت وأنا غير قلق" مضيفا "هذا لا يعني أنهم لن يحاولوا فبركة شيء، ورأينا أنهم فعلوا ذلك مع جميع الباقين، وأكرر مرة ثانية +أنا لست خائفا+".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب