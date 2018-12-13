الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات الاقتصادية على روسيا (توسك)

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 05:49 م

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال اجتماع في البرلمان الأوروبي في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في ستراسبورغ بشرق فرنسا

قرر القادة الأوروبيون الخميس تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا مدة ستة أشهر أخرى وسط تزايد التوتر بين كييف وموسكو بعد الاشتباك في بحر آزوف.

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا للمرة الاولى في تموز/يوليو 2014 بعد اسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة "ام اتش17" فوق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل 298 شخصا. والقى الاتحاد الأوروبي بمسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا.

وتستهدف العقوبات قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي بينها شركات النفط.

وكتب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في تغريدة من قمة تعقد في بروكسل "الاتحاد الأوروبي قرر بالاجماع تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا نظراً لعدم حدوث أي تقدم يذكر في تطبيق اتفاقيات منسك".

وتم التوصل إلى اتفاقيات منسك بوساطة الاتحاد الأوروبي ودعم روسيا وكييف، أول مرة في أواخر 2014، وبعد ذلك تم تعديلها في مطلع 2015، لكن تم انتهاكها بشكل متكرر.

وتصاعد النزاع الاوكراني الروسي مرة أخرى الشهر الماضي عندما صادرت القوات الروسية ثلاث سفن اوكرانية واحتجزت طاقمها اثناء محاولتهم العبور في مضيق كيرتش من البحر الأسود إلى بحر آزوف.

ودان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي روسيا بسبب الحادث، وقال أنه لا يوجد مبرر للعنف، وطالب بالإفراج عن البحارة.

وفي وقت سابق من الخميس أعلن الحلف أنه سيسلم أوكرانيا معدات اتصالات بنهاية العام لمساعدتها في مواجهة "سلوك روسيا المزعزع للاستقرار".

وإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تشمل العديد من القطاعات الروسية، يفرض الاتحاد الأوروبي كذلك عدة اجراءات تستهدف أفرادا ومنظمات بسبب قيام روسيا بضم منطقة القرم في 2014 وبسبب النزاع المستمر في أوكرانيا.

وأدت الحرب في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والمتمردين المدعومين من روسيا إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

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