هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2020 05:21 ص

يبحث القادة الاوروبيون الخميس خلال قمتهم التي تعقد عبر الفيديو، عن حلول لإخراج الاتحاد الأوروبي من الركود الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19، الذي يُتوقع أن يترك أثره لمدة طويلة على حياة مليارات الأشخاص.

من شركات الطيران إلى مجموعات صناعة السيارات مرورا بقطاع السياحة والنبيذ والكحول، بدأت المؤسسات الكبرى في العالم تنشر أول أرقامها الفصلية لكشف حدة الصدمة.

و"نتفليكس" هي المستفيدة الوحيدة بعد أن أعلنت الثلاثاء عن ارتفاع أرباحها بحيث ازداد عدد المشتركين في خدماتها للبث التدفقي بحوالى 16 مليونا خلال فترة الإغلاق المفروضة في معظم أنحاء العالم في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تشهد أوروبا القارة التي سجلت أعلى عدد وفيات مع أكثر من 113 ألفا من أصل 184 ألفا منذ ظهور الفيروس في الصين نهاية 2019، ركودا هذا العام ب1,7% بحسب صندوق النقد الدولي.

ولدى بدء الاجتماع، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قادة الاتحاد الاوروبي من مخاطر "التحرك قليلا جدا وبشكل متأخر جدا" لمواجهة العواقب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

لكن يبدو أن القادة الأوروبيين منقسمون حول قيمة خطة النهوض المشتركة وطريقة تمويلها المقدرة بمئات مليارات اليورو.

- اختبارات المصل -

وبدأت دول أوروبية عدة، شجّعتها مؤشرات تحسّن على صعيد تفشي المرض رغم أعداد وفيات لا تزال مرتفعة، بتخفيف إجراءات العزل التي فرضتها على السكان.

لكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات لا تزال قائمة رغم التدابير الوقائية. ولا يزال الغموض يلف مسألة ما إذا كان الذين أصيبوا بالوباء طوروا مناعة محتملة.

وفي هذا الإطار أطلقت تشيكيا ومنطقة لومبارديا الإيطالية التي تعد من الأكثر تضررا في العالم من الوباء، الخميس حملات لاختبار المصل.

وفي براغ انتظر مئات الأشخاص في طوابير لإجراء اختبار مجاني.

وصرح غويدو مارينوني رئيس جمعية أطباء بيرغامو في لومبارديا لفرانس برس "لا ضمانة بأن الأجسام المضادة تحمي من أصابة جديدة. حاليا لا يمكننا سوى أن نأمل".

وقبل بضع ساعات من الاجتماع عبر الفيديو، تعهّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مبادرة تضامن، المساهمة بشكل أكبر في ميزانية الاتحاد الأوروبي، رغم أنها كررت رفضها تشارك الديون الوطنية.

- تخفيف القيود في ألمانيا -

في ألمانيا، فتحت متاجر الأغذية والمكتبات ووكلاء السيارات وغالبية المحال التي لا تزيد مساحتها عن 800 متر مربع، أبوابها الاثنين. وتبقى الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية والنوادي الرياضية مغلقة.

لكن ميركل رأت أن "التسرع سيكون خطأ"، في وقت حذّرت منظمة الصحة العالمية مرة جديدة الأربعاء من أي تراخ في مكافحة الوباء الذي تخشى أن يسبب موجةً جديدةً من الإصابات.

في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم مع 46583 وفاة، ارتفع مجددا عدد العاطلين عن العمل ليبلغ أكثر من 26 مليون عاطل جديد عن العمل.

- مخاطر الملاريا -

وتبدأ فيتنام التي تسجّل رسمياً أقل من 300 إصابة ولا وفيات لديها، بالخروج من العزل. ومنذ مطلع شباط/فبراير، علقت فيتنام كل الرحلات إلى الصين وأغلقت حدودها الأرضية مع الجمهورية الشعبية الممتدة على 1300 كلم.

ومددت مصر حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان الذي يبدأ الجمعة.

ويبدو ان الآثار الجانبية للوباء قد تكون أكثر تدميرا من الفيروس نفسه.

فقد يخسر أكثر من مليار شخص وظائفهم وبالتالي إمكاناتهم في تأمين العلاج بحسب المنظمة الدولية للعمل.

وذكر البنك الدولي أن ذلك سيؤثر خصوصا على النساء والأولاد.

وبالتالي يمكن لعدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أن يزداد ليصل إلى "أكثر من 250 مليونا بحلول نهاية 2020" بحسب الأمم المتحدة التي تتحدث عن "كارثة إنسانية عالمية".

وقد يتوفى 400 ألف شخص إضافي من الملاريا في افريقيا جنوب الصحراء اعتبارا من هذا العام بسبب مشاكل في توزيع الناموسيات والأدوية كما حذرت منظمة الصحة الخميس.

وأضافت "قد يصل عدد ضحايا الملاريا في افريقيا جنوب الصحراء في 2020 769 ألفا أي أكثر بمرتين من عددهم في 2018".

- الصين تقدم المزيد لمنظمة الصحة -

وأعلنت الصين الخميس أنها ستدفع ثلاثين مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية بعد تعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية في المنظمة الأسبوع الماضي.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن هذا المبلغ "سيستخدم في الوقاية من وباء كوفيد-19 ومراقبته ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية".

وانتعش السباق لتطوير لقاح في العالم بمشاركة كل الدول والمختبرات الكبرى وشركات الأدوية بعدما أعطت السلطات الاتحادية الألمانية المكلفة المصادقة على اللقاحات، الأربعاء الضوء الأخضر لمختبر "بايوتيك" والمجموعة الأميركية العملاقة لصناعة الأدوية "فايزر" لإجراء تجارب سريرية على البشر.

ويجري حاليا، حسب خبراء، اختبار خمسة لقاحات تجريبية على البشر في العالم. لكن يتوقع أن يحتاج تطوير مركب فعال وآمن بين 12 و18 شهرا على الأقل.

وتطلق جامعة "أوكسفورد" البريطانية الخميس تجارب سريرية على البشر للقاح، معربة عن أمل طموح للغاية في أن تجعله متاحاً في الخريف لاستخدامه على نطاق واسع.

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