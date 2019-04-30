هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 08:12 م

دعا الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى التحلّي بـ"أقصى درجات ضبط النفس" في الأزمة الفنزويلية، وذلك بعد أن تعهّدت كراكاس بإحباط ما اعتبرته محاولة انقلاب يقودها زعيم المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة خوان غوايدو.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان أنّ "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة في فنزويلا"، مضيفة "نؤكّد مجدّداً أنّ المسار السياسي والسلمي والديموقراطي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات العديدة التي تواجهها البلاد".

وجاء في البيان أنّ "الاتحاد الأوروبي يرفض كلّ أشكال العنف ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لتفادي خسارة الأرواح وتصعيد التوتّرات".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به خمسون دولة بينها الولايات المتحدة، أعلن الثلاثاء انضمام "جنود شجعان" إلى حملته للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وخرج المئات من أنصار غوايدو وهم يلوّحون بالعلم الفنزويلي، إلى طريق سريع بالقرب من قاعدة عسكرية في كراكاس، فردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. فقام عندها عدد من المتظاهرين بالقاء الحجارة على قوات الأمن.

وقالت الحكومة إنها "تحبط" محاولة انقلابية لمجموعة من الجنود "الخونة".

وقالت موغيريني إنّ الاتحاد الأوروبي "يقف بثبات مع الشعب الفنزويلي وتطلّعاته الديموقراطية".

وأضافت "لن نوفّر جهداً من أجل إعادة الديموقراطية وسيادة القانون عبر انتخابات حرّة ونزيهة وفقا للدستور الفنزويلي".

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