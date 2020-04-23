هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2020 05:21 ص

أرجأ القادة الأوروبيون إلى أيار/مايو إعداد خطة لإنعاش الاقتصاد في مواجهة الركود الناجم عن تفشّي وباء كوفيد-19 الذي أوقع أكثر من 184 ألف وفاة في العالم حيث سيجبر مئات ملايين المسلمين على قضاء شهر رمضان في العزل.

وفي ختام قمة عقدت عبر الفيديو، قرّر قادة دول الاتحاد الأوروبي تكليف المفوضية الأوروبية إعداد مقترحات اعتباراً من أواسط شهر أيار/مايو.

ولم يتوّصل قادة التكتّل الذي يواجه على غرار العالم أجمع أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 1945، إلى "توافق" حول آليات إنعاش الاقتصاد، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين تحدّث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن "مرحلة مهمة".

من شركات الطيران إلى مجموعات صناعة السيارات مروراً بقطاع السياحة والنبيذ والكحول، بدأت المؤسسات الكبرى في العالم تنشر أول أرقامها الفصلية لكشف حدة الصدمة.

و"نتفليكس" هي المستفيدة الوحيدة بعد أن أعلنت الثلاثاء عن ارتفاع أرباحها بحيث ازداد عدد المشتركين في خدماتها للبث التدفقي بحوالى 16 مليوناً خلال فترة الإغلاق المفروضة في معظم أنحاء العالم في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تشهد أوروبا القارة التي سجّلت أعلى عدد وفيات مع أكثر من 113 ألفا من أصل 184 ألفا منذ ظهور الفيروس في الصين نهاية 2019، ركودا هذا العام ب1,7% بحسب صندوق النقد الدولي.

ولدى بدء الاجتماع، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قادة الاتحاد الاوروبي من مخاطر "التحرك قليلا جداً وبشكل متأخر جداً" لمواجهة العواقب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

لكن الانقسام مستمر بين القادة الأوروبيين حول قيمة خطة النهوض المشتركة وطريقة تمويلها المقدرة بمئات مليارات اليورو.

وتعهّدت المستشارة الألمانية زيادة مساهمة بلادها في موازنة الاتحاد الأوروبي إلا أنها استبعدت تشارك الديون الوطنية، وهو ما تطالب به دول الجنوب.

- اختبارات المصل -

والجمعة يبدأ شهر رمضان وسط توقف شبه تام للأنشطة حول العالم.

وجاء في كلمة وجّهها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للسعوديين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك "أصدقكم القول أني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحّتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأغلقت الغالبية الساحقة من الدول المسلمة المساجد في إطار تدابير احتواء الجائحة وقد طلبت من السكان أداء الصلاة في المنازل كما فرضت حظر تجول للحد من تفشي الوباء.

في المقابل، بدأت دول أوروبية عدة، شجّعتها مؤشرات تحسّن على صعيد تفشي المرض رغم أعداد وفيات لا تزال مرتفعة، بتخفيف إجراءات العزل التي فرضتها على السكان.

لكنّ المخاوف من موجة ثانية من الإصابات لا تزال قائمة رغم التدابير الوقائية. ولا يزال الغموض يلف مسألة ما إذا كان الذين أصيبوا بالوباء طوروا مناعة محتملة.

وفي هذا الإطار أطلقت سويسرا وتشيكيا ومنطقة لومبارديا الإيطالية التي تعد من الأكثر تضررا في العالم من الوباء، الخميس حملات لاختبار المصل.

وفي براغ انتظر مئات الأشخاص في طوابير لإجراء اختبار مجاني.

وصرح غويدو مارينوني رئيس جمعية أطباء بيرغامو في لومبارديا لفرانس برس "لا ضمانة بأن الأجسام المضادة تحمي من أصابة جديدة. حاليا لا يمكننا سوى أن نأمل".

- تخفيف القيود في ألمانيا -

في ألمانيا، فتحت متاجر الأغذية والمكتبات ووكلاء السيارات وغالبية المحال التي لا تزيد مساحتها عن 800 متر مربع، أبوابها الاثنين. وتبقى الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية والنوادي الرياضية مغلقة.

لكن ميركل رأت أن "التسرع سيكون خطأ"، في وقت حذّرت فيه منظمة الصحة العالمية مرة جديدة من أي تراخ في مكافحة الوباء الذي تخشى أن يسبب موجةً جديدةً من الإصابات.

في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم مع 46583 وفاة، ارتفع مجددا عدد العاطلين عن العمل ليبلغ أكثر من 26 مليون عاطل جديد عن العمل.

- مخاطر الملاريا -

وتبدأ فيتنام التي تسجّل رسمياً أقل من 300 إصابة ولا وفيات لديها، بالخروج من العزل. ومنذ مطلع شباط/فبراير، علقت فيتنام كل الرحلات إلى الصين وأغلقت حدودها الأرضية مع الجمهورية الشعبية الممتدة على 1300 كلم.

ويبدو ان الآثار الجانبية للوباء قد تكون أكثر تدميرا من الفيروس نفسه.

واعتبر البنك الدولي أن التدهور الاقتصادي يهدد قطاع الرعاية الصحية، في حيت اعتبرت الأمم المتحدة أن المجاعة نهدد أكثر من 250 مليون شخص هذا العام.

وقد يتوفى 400 ألف شخص إضافي من الملاريا في افريقيا جنوب الصحراء اعتبارا من هذا العام بسبب مشاكل في توزيع الناموسيات والأدوية، كما حذرت منظمة الصحة العالمية.

- الصين تقدم المزيد لمنظمة الصحة -

وأعلنت الصين أنها ستدفع ثلاثين مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية بعد تعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية في المنظمة الأسبوع الماضي.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن هذا المبلغ "سيستخدم في الوقاية من وباء كوفيد-19 ومراقبته ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية".

وانتعش السباق لتطوير لقاح في العالم بمشاركة كل الدول والمختبرات الكبرى وشركات الأدوية بعدما أعطت السلطات الاتحادية الألمانية المكلفة المصادقة على اللقاحات، الأربعاء الضوء الأخضر لمختبر "بايوتيك" والمجموعة الأميركية العملاقة لصناعة الأدوية "فايزر" لإجراء تجارب سريرية على البشر.

ويجري حاليا، بحسب خبراء، اختبار خمسة لقاحات تجريبية على البشر في العالم. لكن يتوقع أن يحتاج تطوير مركب فعال وآمن بين 12 و18 شهرا على الأقل.

وأطلقت جامعة "أوكسفورد" البريطانية تجارب سريرية على البشر للقاح، معربة عن أمل طموح للغاية في أن تجعله متاحاً في الخريف لاستخدامه على نطاق واسع.

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