هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 06:57 ص

مهاجرون قرب معبر بازاركولي الحدودي مع اليونان في تركيا في 9 آذار/مارس 2020

يستقبل قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الاثنين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "لإحياء" الحوار بين الطرفين، وسط توتر على خلفية الوضع على الحدود التركية اليونانية حيث يتجمع آلاف المهاجرين الذين يريدون العبور إلى أوروبا.

في الأثناء، أعلنت برلين أن مجموعة دول جاهزة لاستقبال نحو 1500 قاصر لاجئين حالياً في اليونان.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاثنين "سنعيد إطلاق الحوار. الأحداث على الحدود غير مقبولة ويجب ألا تتكرر. ولذلك، علينا أن نستمع إلى كافة الأطراف".

ومن المتوقع أن يلتقي إردوغان رئيسة المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الساعة 18,00 (17,00 ت غ).

وزار المسؤولان الأوروبيان الحدود اليونانية التركية الأسبوع الماضي.

- لا قرار منتظر -

ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الأهم هو "ألا يعتقد المهاجرون في تركيا أن الحدود نحو أوروبا مفتوحة وألا يحاولوا القيام بضغط جماعي".

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس التركي كذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وليس من المنتظر الخروج بأي مقررات. وقالت فون دير لايين إن الحوار "لن ينتهي هذا المساء، يجب أن تتبعه مناقشات أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة".

ولدى سؤالها عن احتمال تقديم مساعدات إضافية إلى تركيا، قالت إنه لم تجر مناقشة "أية أرقام".

وسيتناول الحوار مسألة اتفاق الهجرة لعام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والوضع في سوريا، فضلاً عن مسألة إلغاء تأشيرات الدخول والاتحاد الجمركي.

ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين اختراق الحدود البرية من الجانب التركي منذ أسبوع، بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تمنع اللاجئين من مغادرة أراضيها إلى الاتحاد الأوروبي، خلافاً لما ينص عليه اتفاق آذار/مارس 2016 مع الاتحاد الذي يفرض على أنقرة إبقاء المهاجرين في تركيا مقابل مساعدات مادية.

ووافقت تركيا بموجب الاتفاق على احتواء تدفق المهاجرين الفارين من الحرب السورية، مقابل عدة مليارات من اليورو. لكن أنقرة تعتبر المساعدات التي حصلت عليها حتى الآن غير كافية لتغطية تكلفة مساعدة 4 ملايين مهاجر ولاجئ، غالبيتهم سوريون، تستقبلهم على أراضيها منذ سنوات.

وتلقت أنقرة 4,7 مليارات يورو من أصل 6 مليارات تعهد الاتحاد الأوروبي منحها لها، صرف منها 3,2 مليارات وفق المفوضية الأوروبية.

دعا إردوغان الأحد اليونان كذلك إلى "فتح حدودها" أمام المهاجرين "للسماح لهم بالذهاب إلى دول أوروبية أخرى".

واتهم مدير الاعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون الاثنين في تغريدة قوات الأمن اليونانية باستخدام "مفرط وقاتل" للقوة على الحدود، وهو ما تنفيه أثينا.

وقال "حان الوقت لنتخذ إجراءات مجدية معاً".

- "دعم اليونان" -

وبعد أزمة الهجرة بين عامي 2015 و2016، التي عالجها الاتحاد الأوروبي بحلول موقتة، تعثر البحث بإصلاح قواعد اللجوء إلى أوروبا.

واعلنت فون دير لايين الاثنين أن المفوضية ستنشر مقترحاً جديداً بهذا الصدد "بعد عيد الفصح" في نيسان/ابريل.

وفي برلين، أعلنت الحكومة الألمانية أن تحالفا من دول "متطوعة" في الاتحاد الاوروبي يدرس امكان التكفل بأمر ما يصل الى 1500 من الاطفال المهاجرين العالقين في الجزر اليونانية كاجراء دعم "إنساني".

وبالإضافة إلى ألمانيا، أعربت فرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ وفنلندا عن نيتها المشاركة في استقبالهم.

وأعلن متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين تعليقا على الوضع على الحدود مع اليونان ان "تركيا تتحمل بوضوح مسؤولية إرسال هؤلاء الناس اليائسين نحو طريق مسدود".

وتأمل تركيا في بروكسل كذلك أن تنال دعماً من الاتحاد الأوروبي لعملياتها العسكرية في شمال غرب سوريا.

وأدت العملية العسكرية التي يشنها النظام السوري في منطقة إدلب، آخر معقل لمجموعات معارضة وجهادية، بدعم من موسكو، إلى كارثة إنسانية مع نزوح أكثر من مليون شخص إلى مناطق محاذية لها. وتخشى أنقرة دخولهم إلى أراضيها.

ووصل أكثر من 1700 مهاجر في الأيام الأخيرة إلى الجزر اليونانية، يضافون إلى 38 ألفا يعيشون أصلاً داخل مخيمات مكتظة وسط ظروف مزرية.

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