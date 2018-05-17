الاتحاد الأوروبي يوافق على أن الاتفاق النووي الإيراني "ليس مثاليا" (ميركل)
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من اليمين: المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مشاركتهم في قمة بين الاتحاد الاوروبي ودول البلقان في 17 ايار/مايو 2018 في صوفيا(afp_tickers)
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس في صوفيا أن دول الاتحاد الأوروبي توافق على أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران "ليس مثاليا"، غداة محادثات حول هذا الموضوع بين الدول الـ28.
وقالت ميركل للصحافيين "الكل في الاتحاد الأوروبي يشاطر الرأي بأن الاتفاق ليس مثاليا، لكن علينا البقاء فيه ومواصلة المفاوضات مع إيران حول مواضيع أخرى مثل الصواريخ البالستية".
وكانت ميركل تلقي كلمة في افتتاح قمة بين دول الاتحاد الاوروبي والبلقان سبقها مساء الاربعاء عشاء عمل مطوّل في صوفيا طغت عليه تبعات قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب خصوصا في ما يتعلق بالاتفاق النووي الايراني والتي تشكل تحديا لاوروبا.
وصرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "سنعمل على البقاء في اطار اتفاق 2015 ايا تكن القرارات الاميركية".
وتابع ماكرون ان الاوروبيين سيبدون "التزاما سياسيا وسيعملون حتى تتمكن شركاتنا من البقاء" في ايران، مضيفا انه سيتم بذل كل الجهود "وفي الوقت نفسه تشجيع كل الاطراف على مواصلة المحادثات حول اتفاق اكثر شمولية".
ومضى ماكرون يقول ان "اتفاق 2015 بحاجة لاستكماله باتفاق حول الملف النووي لما بعد 2025 واتفاق حول النشاطات البالستية والحضور الإقليمي".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب