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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 07:35 ص 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:35

من اليمين: المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مشاركتهم في قمة بين الاتحاد الاوروبي ودول البلقان في 17 ايار/مايو 2018 في صوفيا (afp_tickers)