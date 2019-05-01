هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 03:04 م

متظاهرون سودانيون من منطقة النوبة يتظاهرون في الخرطوم دعما لقيام حكم مدني في الاول من أيار/مايو 2019

أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية والا فإنه سيعلق عضوية السودان، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة سابقة.

وكان الاتحاد الإفريقي هدد بتعليق عضوية السودان بعد أن اطاح الجيش بالرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم. وأمهل المجلس العسكري 15 يوما ابتداء من 15 نيسان/ابريل لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

وفي بيان أصدره الثلاثاء، قال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي أنه "يلحظ بأسف بالغ أن الجيش السوداني لم يتنح ولم يسلم السلطة الى هيئة انتقالية يقودها مدنيون".

إلا أنه قال انه سيمنح المجلس العسكري "مهلة إضافية حتى 60 يوما لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون".

وجدد المجلس "ايمانه بأن اي انتقال يقوده الجيش في السودان سيكون غير مقبول بتاتا، ويخالف الارادة والتطلعات المشروعة للشعب السوداني، والمؤسسات والعمليات الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وحريات الشعب السوداني".

ويختلف المجلس العسكري وقادة المحتجين حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.

بينما يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين.

وبدأ آلاف المتظاهرين في السادس من نيسان/ابريل التجمع أمام مقرّ الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.

وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.

ومذاك، يرفض المجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة.

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