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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 07:22 ص 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:22

وقع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي الذي تقوده روسيا ويضم عددا من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق الخميس اتفاقا أوليا بهدف اقامة منطقة للتبادل الحر مع ايران، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد في كازاخستان الخميس.

ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه في استانا بعدما أعلنت واشنطن معاودة فرض عقوبات على طهران، بخفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات لمدة ثلاث سنوات بهدف التوصل في النهاية الى توقيع "اتفاق شامل حول منطقة للتبادل الحر" مستقبلا، بحسب ما أعلنت الوزارة في بيان.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن رئيس مجلس ادارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية تيغران سركيسيان قوله ان "مفاوضينا مهمتهم التوصل الى اتفاق شامل خلال ثلاث سنوات".

ويأتي هذا الاتفاق الذي يجري اعداده منذ 2016 بعد الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي الايراني وفرض واشنطن مجددا عقوبات اقتصادية على ايران.

ودانت روسيا القرار الاميركي وتسعى مع الاوروبيين الى انقاذ الاتفاق. لكن بصفتها حليفة لطهران، يفترض ان تكون شركاتها في موقع جيد لمواصلة التجارة مع ايران، لا سيما وان منافساتها الغربية ستواجه صعوبات كبيرة في مواصلة نشاطاتها على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وظفتها.

ووقع الاتفاق النووي في تموز/يوليو 2015 بعد سنوات من المفاوضات الشاقة بين ايران ومجموعة 5+1 (المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا). وقد سمح بتجميد البرنامج النووي الايراني حتى 2025 مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب