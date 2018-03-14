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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 10:13 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:13

المفوض الاوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحافي في بروكسل في 14 اذار/مارس 2018

وافقت المفوضية الاوروبية الاربعاء على تقديم دفعة مالية ثانية تبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدة تركيا على استقبال اللاجئين السوريين على اراضيها، كما وعد قبل سنتين في الاتفاق الذي ابرمه مع انقرة حول الهجرة.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان انه بعد صرف المليارات الثلاثة الاولى على عشرات المشاريع، ستقوم المفوضية اليوم "بتحريك الدفعة الثانية" بالقيمة نفسها "لمصلحة اللاجئين في تركيا".

لكن لا يزال يتعين على المفوضية الاتفاق مع الدول الاعضاء حول مصدر الاموال التي تعهد بها الاتحاد الى تركيا في اطار الاتفاق الموقع في اذار/مارس 2016 لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين الى السواحل اليونانية.

وصرح المفوض الاوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس "بالنسبة الى المفوضية يبدو من الواضح ان علينا اتباع القسمة نفسها" على غرار الشريحة الاولى أي مليار يورو من موازنة الاتحاد الاوروبي والباقي من الدول الاعضاء .

الا ان دولا عدة ابدت تحفظا في الكواليس ازاء تكرار هذا النموذج.

وقد تم توزيع الشريحة الاولى من ثلاثة مليارات على اكثر من 70 مشروعا في مجال التعليم والصحة لاكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوريا في تركيا. وقالت المفوضية انه وبحلول اواخر كانون الاول/ديسمبر 2017، سيكون قد تم دفع 1,85 مليار يورو.

وصرح افراموبولوس "اؤكد لكم انه تم منح هذه الاموال" في الوقت الذي انتقدت فيه تركيا تباطؤ العملية. واضاف "نحن امام موازنة جديدة".

وتعهدت تركيا بموجب الاتفاق بوقف عمليات عبور بحر ايجه وقبلت ان يعيد الاتحاد الاوروبي الى اراضيها كل المهاجرين الجدد الواصلين الى اليونان بمن فيهم طالبي اللجوء.

وينص الاتفاق في المقابل على انه "ومقابل كل سوري يتم ترحيله من الجزر اليونانية الى تركيا، يتم اسكان سوري آخر من تركيا في الاتحاد الاوروبي".

ويلتزم الاوروبيون من جهة اخرى دفع ثلاثة مليارات يورو لتمويل مشاريع من اجل تأمين استقبال افضل للاجئين في تركيا في 2016 و2017 بالاضافة الى "تمويل اضافي" وبالقيمة نفسها على غرار العامين السابقين لكن بشروط.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب