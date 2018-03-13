محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 07:33 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 19:33

مهاجرون تم انقاذهم قبالة السواحل الليبية يصلون الى قاعدة بحرية في طرابلس في 10 آذار/مارس 2018. (afp_tickers)