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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 11:29 ص 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:29

شعار الاتحاد الاوروبي خلال مسيرة في برلين في 25 آذار/مارس 2017 (afp_tickers)