انتقد الاتحاد الاوروبي في بيان ليل السبت الأحد، توقيف الشرطة الروسية أكثر من ألف شخص في موسكو خلال تظاهرة للمعارضة كانت تطالب بانتخابات حرة.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني إن "هذه التوقيفات والاعتماد غير الملائم للقوة ضد متظاهرين مسالمين (...) توجه مرة أخرى إساءة بالغة الى حريات التعبير الأساسية وتشكيل الجمعيات وعقد الاجتماعات".
وأكدت المتحدثة مايا كوسيانسيتش في البيان، أن "هذه الحقوق الاساسية مدرجة في الدستور الروسي وننتظر ان تجرى حمايتها".
وقالت المتحدثة إن الاتحاد الاوروبي يشدد على "توفير الظروف الملائمة" لكل القوى السياسية في الانتخابات المحلية المقبلة في أيلول/سبتمبر.
واضافت في بيانها "ننتظر من سلطات الاتحاد الروسي أن تحترم التزاماتها حيال منظمة الأمن والتعاون في اوروبا والالتزامات الدولية الأخرى عندما ستنظم الانتخابات المحلية المقبلة".