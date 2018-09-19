الاتفاق بين واشنطن وأوتاوا حول نافتا "يحتاج الى مزيد من العمل" (ترودو)
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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في صورة التقطت في 17 أيلول/سبتمبر 2018 في اوتاوا(afp_tickers)
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء أن "مزيدا من العمل" لا يزال ضروريا قبل أن يتوصل المفاوضون الأميركيون والكنديون الى أرضية تفاهم حول تعديل اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا).
وأدلى ترودو بتصريحاته بينما استأنفت وزيرة خارجيته كريستيا فريلاند المحادثات مع الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر بعيد الظهر في واشنطن.
وقال ترودو قبل اجتماع لحزبه "نحن على ثقة بأن هناك دائما مجالا (للتفاهم) لكن الأمر سيتطلب مزيدا من العمل".
ومحادثات تعديل اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا) التي أقرت قبل نحو 25 عاما، مستمرة منذ أكثر من عام بعد أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من الاتفاقية التي وصفها بأنها "كارثية" للعمال الأميركيين.
وخاض مسؤولون أميركيون وكنديون محادثات شاقّة لمحاولة تخطي الخلافات حول إعادة صياغة الاتفاقية.
وأواخر آب/أغسطس الماضي أعلنت واشنطن ومكسيكو انهما توصلتا إلى اتفاق تجاري جديد، وأبلغت الإدارة الأميركية الكونغرس بأنها تنوي توقيع اتفاقية جديدة بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر مع المكسيك، يمكن أن تنضم أيضاً كندا اليه.
ومن المواضيع الشائكة في المفاوضات الأميركية-الكندية الجارية مسألة التحكيم في الخلافات التجارية، وحماية كندا لقطاع إنتاج الحليب ومشتقّاته ولقطاعي الإنتاج الثقافي والإعلام المرئي والمسموع.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب