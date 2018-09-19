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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 05:12 م 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:12

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في صورة التقطت في 17 أيلول/سبتمبر 2018 في اوتاوا (afp_tickers)