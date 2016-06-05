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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 يونيو, 2016 05:23 م 05 يونيو 2016 - آخر تحديث - 17:23

اندونيسيون يؤدون الصلاة في المسجد الاكبر مع بدء شهر رمضان في 5 حزيران/يونيو 2016 (afp_tickers)