الاثنين اول ايام شهر رمضان في الخليج وسوريا ولبنان
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اندونيسيون يؤدون الصلاة في المسجد الاكبر مع بدء شهر رمضان في 5 حزيران/يونيو 2016(afp_tickers)
اعلنت السعودية مساء الاحد ان الاثنين هو اول ايام شهر رمضان، وكذلك الامارات وقطر واليمن وسوريا ولبنان.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي "يوم غد الاثنين غرة شهر رمضان المبارك"، بحسب ما اوردت وكالة الانباء السعودية الرسمية.
وأوضح الديوان الملكي في بيانه انه ثبت لدى المحكمة العليا السعودية رؤية هلال شهر رمضان مساء الاحد.
ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة في مناسبة بدء شهر رمضان اعتبر فيها ان "الارهاب تجاوز حدود الدول"، مؤكدا ان الاسلام يدعو الى نبذ العنف.
وقال "شهر رمضان هو شهر الرحمة وفيه نتذكر ان العالم كله يشتكي من داء الارهاب بكل اشكاله وصوره ... فقد تجاوز حدود الدول وتغلغل في علاقاتها".
واضاف ان "الاسلام دين الرحمة والرأفة والمحبة والوسطية وهو يدعو الى السلام والعدل ونبذ العنف والتطرف" قائلا "اننا نسأل الله في هذا الشهر المبارك ان يعين الامة الاسلامية والعالم اجمع على اجتثاث هذا الوباء والقضاء عليه".
وتعلن دول اخرى تباعا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بدء شهر رمضان الاثنين او الثلاثاء.
من جانب اخر، اعلن المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية في بيان ان 6 حزيران/يونيو هو "اول ايام شهر رمضان المبارك" في فرنسا.
والاسلام هو ثاني ديانة في فرنسا مع نحو خمسة ملايين مسلم من اصل عدد السكان البالغ 65 مليون نسمة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب