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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 06:08 ص 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 06:08

تظاهرة امام مكتب رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي في عمان في 01 حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)