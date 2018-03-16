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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 03:07 م 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:07

امرأة ترفع نسخة من صحيفة "جمهورييت" في اسطنبول بتاريخ 9 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)