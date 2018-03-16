الادعاء التركي يطالب بسجن موظفي صحيفة "جمهورييت" 15 عاما
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امرأة ترفع نسخة من صحيفة "جمهورييت" في اسطنبول بتاريخ 9 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
طالب الادعاء التركي الجمعة بسجن 13 موظفا في صحيفة "جمهورييت" لمدة تصل إلى 15 عاما، وفق ما أعلنت الصحيفة ووسائل إعلام رسمية.
وتجري محاكمة 17 كاتبا ورسام كاريكاتور ومديرا في "جمهورييت" بتهم تتعلق بالإرهاب في قضية أثارت حالة من القلق حيال حرية الصحافة في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان.
وانطلقت مجريات محاكمتهم بتاريخ 24 تموز/يوليو 2017. ورغم إطلاق السراح المشروط لعدد منهم خلال جلسات سابقة بما في ذلك اثنين الأسبوع الماضي، لا يزال الرئيس التنفيذي ل"جمهورييت" أكين أتلاي في السجن.
وطالب المدعي العام خلال جلسة المحكمة التي عقدت في اسطنبول بسجن 13 موظفا لمدة تتراوح بين سبع سنوات ونصف و15 عاما "لمساعدتهم منظمة إرهابية مسلحة دون الانضمام إليها"، وفقا ل"جمهورييت" ووكالة أنباء الأناضول.
وبين الـ13 أتلاي ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو والصحافي الاستقصائي أحمد سيك ورسام الكاريكاتور موسى كارت والمعلق السياسي المخضرم قدري غورسل.
ولم تحدد "جمهورييت" ما طالب به الادعاء بشأن الآخرين.
وطالب الادعاء كذلك بابقاء أتلاي، الذي أكمل الاربعاء يومه الـ500 في السجن.
وتتهم السلطات التركية موظفي "جمهورييت" بتغطية الأحداث بأسلوب اعتبرته داعما لثلاث مجموعات تصنفها أنقرة على أنها "إرهابية" وهي حزب العمال الكردستاني وجبهة تحرير الشعب الثورية اليسارية المتشددة وحركة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو 2016.
وذكرت مجموعة "بي24" المعنية بحرية الصحافة هذا الأسبوع أن هناك 153 صحافيا خلف القضبان في تركيا، تم توقيف معظمهم في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب.
وحلت تركيا عام 2017 في المرتبة 155 من اصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الدولية الذي تضعه منظمة "صحافيون بلا حدود".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب