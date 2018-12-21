الادعاء العام الياباني يعيد توقيف كارلوس غصن بناء على اتهامات جديدة (اعلام)

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 01:54 ص

شاشة ضخمة في أحد شوارع طوكيو تنقل برنامجا إخباريا يتحدث عن رئيس شركة نيسان سابقا كارلوس غصن في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018

أفادت وسائل اعلام يابانية الجمعة عن اعادة توقيف رئيس نيسان السابق كارلوس غصن بناء على طلب الادعاء العام الياباني الذي قدم اتهامات جديدة بحقه.

وذكرت اذاعة "أن أتش كاي" الرسمية ووكالة "جيجي برس" للأنباء أن غصن تم توقيفه مجددا بشبهة ارتكابه "اساءة كبيرة للأمانة"، ما يلقي بمزيد من الغموض حول احتمال اطلاق سراحه بكفالة.

وكان نجم عالم صناعة السيارات في العالم يأمل بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن رفضت المحكمة طلب الادعاء بتمديد فترة اعتقاله لمخالفته القوانين المالية.

والتوقيف الجديد يعطي المدعين العامين 48 ساعة لاستجواب غصن حول التهم الجديدة المزعومة.

ومنذ اعتقاله الشهر الماضي بات الاداري الشهير الذي كان يتنقل بطائرة خاصة نزيل زنزانة صغيرة في مركز اعتقال في شمال طوكيو، حيث اشتكى من البرد والطعام الذي يعتمد بمعظمه على الأرز.

ويمكن للقضاء في اليابان اعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة لاطالة مدة توقيفهم، وطالما أثار هذا النظام القضائي الانتقادات داخل وخارج اليابان.

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