الارجنتين تدين مناورات عسكرية تنوي بريطانيا تنظيمها في جزر فوكلاند
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الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري في 3 تشرين الاول/اكتوبر 2016(afp_tickers)
دعت بوينوس آيرس الجمعة لندن الى الغاء تدريبات عسكرية مقررة في ارخبيل فوكلاند البريطاني الواقع في جنوب المحيط الاطلسي ويبعد حوالى 500 كلم عن سواحل الارجنتين التي تطالب بالسيادة عليه.
وقالت الارجنتين في بيانها انها "تدين اجراء هذه التدريبات العسكرية في اراض ارجنتينية تحتلها المملكة المتحدة بطريقة غير مشروعة"، مشيرة الى الارخبيل الذي تسميه المالوين.
وتلمح الارجنتين بذلك الى مناورات تنوي لندن اجراءها من 19 الى 28 تشرين الاول/اكتوبر و"تشمل اطلاق صواريخ +رابيير+".
واستدعت بوينوس آيرس سفير بريطانيا في الارجنتين مارك كنت الى وزارة الخارجية.
وتابع البيان ان لندن "تتجاهل قرارات الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تدعو البلدين الى استئناف المفاوضات للتوصل الى حل سلمي ونهائي".
وتبعد المالوين 500 كلم عن السواحل الارجنتينية و12 الفا و700 كلم عن لندن.
وما زالت الارجنتين تطالب بها، بعد اكثر من ثلاثين عاما على الحرب الخاطفة بينها وبين بريطانيا التي استمرت 74 يوما في 1982 واسفرت عن حوالى 900 قتيل هم 469 جنديا ارجنتينيا و255 بريطانيا وثلاثة من سكان الجزيرة.
ويؤمن الارخبيل الذي سيطرت عليه بريطانيا في 1833 منفذا لها الى القطب الجنوبي. وقد عثر في مياهه على حقول نفطية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب