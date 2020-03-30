هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 07:09 ص

عامل يعقم أحد المواقع الأثرية في البتراء في الاردن في 17 آذار/مارس 2020.

قامت السلطات الاردنية الإثنين بإجلاء اكثر من ثلاثة الاف شخص من فنادق بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، على ما افاد مصورو فرانس برس.

وشرعت السلطات في اجلاء المحجور عليهم من فنادق في عمان ومنطقة البحر الميت، خضعوا فيها لحجر صحي إجباري لدى وصولهم الى الاردن قبل أسبوعين، وسط إجراءات مشددة.

ويتم نقل هؤلاء على مراحل بواسطة سيارات تتبع التطبيقات الذكية وعلى نفقة الحكومة الى منازلهم على أن يخضعوا لحجر منزلي آخر وقائي يمتد لأسبوعين.

ووزع الجيش الورود على من كانوا في الحجر الصحي لدى مغادرتهم الفنادق، وفق ما أفاد مصورو فرانس برس.

واعلنت السلطات انها اجلت في المرحلة الأولى الإثنين 3337 اردنيا، بينما ستجلي غدا الثلاثاء عددا آخر يشمل 1148 اجنبيا بالتنسيق مع سفارات بلادهم.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الرسمي إن "الحجر المنزلي يتطلب التباعد وعدم التلامس مع الآخرين وغسل اليدين والتقيد بالتعليمات عبر توقيعهم تعهد شخصي".

وبحسب عبيدات أعطي "الأشخاص نشرات وإرشادات واضحة في ما يتعلق بتصرفاتهم وسلوكهم وما يطلب منهم أثناء الحجر المنزلي"، وستتم متابعتهم من قبل السلطات.

من جهته، اعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر خلال مؤتمر صحافي مساء الإثنين "ارتفاع عدد الوفيات إلى خمس حالات".

وأضاف "سجل في الاردن اليوم (الإثنين) 9 حالات" جديدة تأكدت اصابتها بالفيروس، بينما "هناك ثماني حالات شفاء".

وبحسب جابر فان الحالات الثماني التي شفيت وغادرت المستشفى هي لاربعة فرنسيين وارجنتيني وعراقي واردنيين اثنين.

وبذلك بلغ اجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الاردن حتى مساء الإثنين 268 حالة من ضمنها 26 حالة شفيت وغادرت المستشفى وخمس حالات وفاة.

وأعلنت الحكومة في 17 آذار/مارس الحالي تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحدّ من انتشار الفيروس.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لاسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا.

وفرضت السلطات حظر التجول في 21 من الشهر الحالي وحتى إشعار آخر في اطار اجراءات اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

وأوقفت عمان الرحلات الجوية من والى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء واغلقت صالات السينما والمطاعم.

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