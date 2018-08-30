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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 09:46 ص 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:46

تلميذة تقف أمام مدخل مدرسة تديرها الاونروا في مخيم بلاطة للاجئين في شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 29 آب/اغسطس.

أعلن وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي الخميس أن بلاده تعمل على عقد مؤتمر نهاية الشهر المقبل في نيويورك لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التي تعاني عجزا ماليا يفوق 200 مليون دولار.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بيير كرينبول المفوض العام للوكالة، في عمان "نقوم في 27 من الشهر القادم وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر برعاية اردنية سويدية وبرعاية الإتحاد الأوروبي واليابان وتركيا بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لاونروا".

وأوضح أن الدعم المالي "لسد العجز ولوضع خطة تضمن تمويلا مستمرا ومتواصلا لاونروا على مدى السنوات القادمة".

وأضاف أن الدعم "السياسي هو تأكيد ان اونروا مؤسسة قائمة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بدور واضح ومحدد وهذا الدور يجب أن يستمر".

وأشار الصفدي الى أن "المملكة ستقوم أيضا بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء دول الخارجية العرب على هامش الدورة العادية التي ستعقد في العاشر من الشهر القادم".

ويقطن الأردن نحو 2,2 مليون لاجئ فلسطيني.

من جهته قال كرينبول "نحن نتحدث عن دعم بشر، لا يمكن أن نتخلى عن 5,3 مليون لاجئ فلسطيني لديهم حقوق وواجهوا لسنوات وعقود طويلة محنة وظلما هائلين".

وأضاف "نحن مصممون على الإستمرار بدورنا الذي فوضنا به من الجمعية العامة للأمم المتحدة طالما أنه لم يتم ايجاد حلا عادل ودائما بعد للصراع الاسرائيلي الفلسطيني".

واشار الى أن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار وهو "وضع حرج جدا لمنظمة إنسانية".

لكنه أكد انها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018 "ما سمح لنا ببدء العام الدراسي" مضيفا "لازلنا نحتاج أكثر من 200 مليون دولار لإستكمال هذا العام ولهذا نحتاج مؤتمر نيويورك".

وأعادت (الأونروا) الأربعاء فتح المدارس التي تديرها في قطاع غزة بعد العطلة الصيفية، رغم تقليص الدعم المالي من الولايات المتحدة.

وأكدت انه سيتم إعادة فتح أكثر من 700 مدرسة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن في الأيام المقبلة.

وستفتح الوكالة الأحد أبواب مدارسها ال 171 في الأردن لاستقبال ما يقارب 122 ألف طالب.

من جهته حض الصفدي المجتمع الدولي على "القيام بكل ما يستطيعه لضمان توفير الدعم الازم للوكالة حتى تتمكن من الاستمرار بالقيام بدورها".

وأعلنت واشنطن الجمعة الماضي إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين لا سيما لبرامج مساعدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب