هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2020 04:25 م

خباز يعد الخبز خلال أزمة وباء كورونا في العاصمة الأردنية عمان في 23 نيسان/أبريل 2020.

أعلن الاردن الخميس أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس امام المصلين اعتبارا من الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين على اغلاقها في مواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي "تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الجمعة 5 حزيران/يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة".

وأضاف "ندرس تعديل الحظر الشامل (الذي يفرض كل يوم جمعة) بما يسمح للمواطنين بالوصول الى المساجد سيرا على الأقدام" وقت صلاة الجمعة.

من جانبه، قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة إنه "كخطوة أولى نبدأ بصلاة الجمعة فقط (...) كفريضة لا تجوز إلا بالمسجد ضمن ضوابط السلامة العامة".

وأشار إلى أن "خطبة الجمعة ستكون قصيرة لا تزيد عن 10 دقائق".

ودعا الخلايلة كل مصلٍ الى احضار "سجادة الصلاة الخاصة به وأن يرتدي كمامة (...) وأي انسان لديه اعراض مرضية وسيرة مرضية ألا يأتي".

من جهته، قال مطران الاردن للروم الأرثوذكس خريستوفورس عطالله إن الكنائس ستفتح ابوابها للمصلين اعتبارا من الأحد الموافق 7 حزيران/يونيو.

واضاف "من يشعر بأي أعراض مرضية نطلب منه عدم الحضور إلى الكنيسة" كما طالب "كبار السن بالبقاء في البيوت".

شهدت المملكة منذ 21 آذار/مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا..

ومنذ ذلك التاريخ أغلقت المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.

ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وفرض الاردن حظر تجوال شاملاً لمدة 72 ساعة بداية الأسبوع الحالي بما في ذلك أول أيام عيد الفطر بينما أدى الاردنيون صلاة العيد في منازلهم.

وسجل الأردن حتى اليوم 728 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتسع وفيات بحسب الأرقام الرسمية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك