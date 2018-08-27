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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 06:43 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:43

ذكر الاعلام الهولندي الاثنين أن شخصا يشتبه بأنه جهادي هولندي شارك في عملية خطف زوجين بريطانيين في جنوب افريقيا وقام بالاتصال بمسؤول بارز في تنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب التقارير فإن الهولندي ويدعى "محمد ج." (29 عاما) ظهر لفترة وجيزة في محكمة روتردام حيث اتهم "بالانتماء الى منظمة ارهابية".

وفي وقت سابق من هذا العام عثر على جثة خبيرة النباتات البريطانية ريتشل سوندرز (63 عاما) وزوجها رودني سوندرز (74 عاما) بعد ان فقدا خلال رحلة للبحث عن بذور نادرة في مقاطعة كوازولو-ناتال في شمال شرق جنوب افريقيا.

ويعتقد أن الزوجين خطفا على يد جهاديين رفعا علم تنظيم الدولة الاسلامية في محمية في المنطقة التي اختفى فيها الزوجان.

وقالت وكالة "ايه ان بي" الهولندية للأنباء أن محمد د. من منطقة ليمبورغ في جنوب هولندا "يشتبه بتورطه في عملية الخطف والقتل في جنوب أفريقيا".

وقال ممثلو النيابة الهولندية أن المشتبه به "حاول شراء عملة البتكوين" باستخدام معلومات بطاقة ائتمان ريتشل سوندرز.

وذكرت إذاعة "ان او اس" الهولندية أنه "اتصل كذلك بأرفع متحدث باسم تنظيم الدولة الاسلامية في افريقيا" المعروف باسم ابو فدا وكذلك باسم محمد عبدي علي.

واعتقل ابو فدا في كينيا في 2016، وبحسب معلومات مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) فقد تلقى تعليمات مباشرة من قيادة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، بحسب اذاعة "ان او اس".

وقال ممثلو النيابة أن محمد ج. كان يعرف اثنين من خاطفي سوندرز في جنوب أفريقيا وعمل كذلك مع مشتبه به مقيم في الصومال.

وقالت اذاعة "ان او اس" ان "الاربعة ارادوا جمع الاموال لإقامة معسكر تدريب في الصومال وشراء اسلحة".

كما أنهم "كانوا يتحكمون في حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي" ويقدمون النصائح للراغبين في التوجه إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الجهاديين.

وعثر صيادون على جثة رودني ساندرز في 17 شباط/فبراير في نهر توغيلا في المقاطعة، وتم التأكد من هويته بعد اسابيع.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل عن مكان العثور على جثة ريتشل سوندرز إلا أنه تم التعرف على جثتها في حزيران/يونيو.

واعتقلت شرطة جنوب افريقيا أربعة يشتبه بأنهم جزء من المجموعة التي كانت وراء خطف سوندرز بعد مطاردة مكثفة في مقاطعة كوازولو-ناتال في شباط/فبراير.

ولا يزال التحقيق الذي تشارك فيه أكثر من دولة مستمرا، وتم توقيف محمد ج.، بحسب وكالة "ايه ان بي".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب