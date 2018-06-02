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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 07:59 ص 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 07:59

أدى الاشتراكي بيدرو سانشيز اليمين الدستورية رئيسا لحكومة جديدة في اسبانيا غداة حجب البرلمان الثقة عن ماريانو راخوي في اعقاب تصاعد الغضب اثر تورط حزبه المحافظ بالفساد.

وأدى سانشيز وهو خبير اقتصادي يبلغ 46 عاما ويعد حديث العهد في شؤون الحكم، القسم أمام الملك فيليبي السادس في قصر "لاثاراثويلا" قرب مدريد.

وقال سانشيز "أعد بأن أؤدي مهمات رئيس الوزراء بإخلاص وبضمير وولاء للملك وحماية الدستور اساسا لحكم الدولة والحرص على حمايته". وادى اليمين في حضور راخوي بدون وضع يده على الانجيل أو صليب، في خطوة هي الاولى لرئيس وزراء.

وما زال يتعين على الزعيم الاشتراكي تسمية اعضاء حكومته، ولن يستطيع تولي مهامه إلا بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية في الايام المقبلة.

- عودة مذهلة إلى ساحة السياسة -

وتأتي إطاحته براخوي المؤيد للاتحاد الاوروبي والبالغ 63 عاما، في وقت تشهد اوروبا حالة من انعدام الاستقرار السياسي فيما شهدت ايطاليا ولادة حكومة مشككة باليورو ومناهضة لمؤسسات النظام.

ولكن حتى لو ترأس حكومة اقلية بدعم من خليط من الاحزاب غير المتجانسة مثل حزب بوديموس اليساري المتطرف والانفصاليين الكاتالونيين، فقد وعد سانشيز بأن تكون "أهم اولوياته" احترام تعهدات مدريد أمام الاتحاد الاوروبي بخفض العجز.

كما وعد بعدم المساس بموازنة 2018 التي أقرتها حكومة راخوي المحافظة.

ويشكل وصول سانشيز إلى رئاسة الحكومة عودة مذهلة لرجل أوقع حزبه الاشتراكي في هزيمتين في الانتخابات العامة في 2015 و2016، واجبره الحزب الاشتراكي العمالي على الاستقالة.

لكن خسارته لم تستمر طويلا. فقد اعاد نشطاء حزبيون انتخابه رئيسا للحزب في انتخابات داخلية في ايار/مايو 2017. وفي تلك الفترة غالبا ما كان الاشتراكيون مهمشين، فيما احتل حزبا بوديموس وسيودادانوس (المواطنة) المشهد السياسي.

لكن كل ذلك تغير في 25 ايار/مايو عندما قدم الاشتراكيون مذكرة بحجب الثقة عن راخوي، غداة إدانة محكمة مسؤولين سابقين في الحزب الشعبي بتلقي رشى مقابل منح عقود حكومية في قضية فساد كبيرة بين 1999 و2005.

واصطفت احزاب معارضة اخرى ضد راخوي الذي تخلى عنه حلفاؤه ايضا.

وايدت غالبية من 180 نائبا مذكرة حجب الثقة الجمعة على وقع تصفيق وهتاف "نعم نستطيع".

وقبل دقائق من التصويت قال راخوي في البرلمان "كان شرفا لي ان احكم اسبانيا، ولا شرف يعلو عليه".

- طريق شاق -

في تصريحاته الاولى بعد تصويت البرلمان على حجب الثقة، وعد سانشيز، لاعب كرة السلة السابق، بالتصدي "بتواضع لكل التحديات التي تواجهها البلاد".

ولكن عليه أن يبذل جهودا حثيثة ليثبت قدرته على الحكم إذ أن للاشتراكيين 84 مقعدا فقط في البرلمان الذي يضم 350 مقعدا.

وشدد جميع حلفائه في مذكرة حجب الثقة على أن تصويتهم ضد راخوي لا يمكن اعتباره شيكا على بياض لسانشيز.

وعبر خوان تاردا من حزب اسكويرا ريبوبليكانا دي كاتالونيا المؤيد للاستقلال عن ذلك في البرلمان بالقول "التصويت بنعم لسانشيز هو تصويت بلا لراخوي".

وسيتمكن سانشيز فقط من تطبيق مبادراته السياسية "التي تسمح له بالحصول على غالبية سهلة" في البرلمان، بحسب فرناندو فايسبين، الخبير السياسي لدى جامعة مدريد المستقلة.

وقال النائب عن الحزب الشعبي رافايل هرناندو إن سانشيز سيدخل مكتب رئيس الوزراء "من الباب الخلفي" بعد الفشل في الفوز في اي انتخابات عامة.

وسانشيز ملزم منذ البداية بتعهدات باحترام ميزانية راخوي لعام 2018، والتي تتضمن تنازلات كبيرة لمنطقة الباسك (شمال).

وستقدم الاحزاب التي دعمت سانشيز مطالب لن يحققها، بحسب ما توقع بيدرو فرنانديز المتقاعد البالغ من العمر 68 عاما، امام البرلمان.

واضاف "عندما لا يفعل ما يريدونه سيذكرونه بأنهم اوصلوه إلى الحكم. وفي خمسة أو ستة أشهر سيكون امام انتخابات جديدة أو يطيحون به".

- "دعنا نتحدث" -

وفي ما يتعلق بملف كاتالونيا الساخن، قال سانشيز إنه يريد "بناء جسور" مع الحكومة الانفصالية الجديدة في كاتالونيا برئاسة كيم تورا، والتي تولت مهماتها السبت.

وكقيادي معارض، انتقد سانشيز بقوة مشروع استقلال كاتالونيا ودعم فرض راخوي الوصاية على الاقليم الانفصالي بعد اعلان قادته الاستقلال من جانب واحد في تشرين الاول/اكتوبر الفائت.

لكنه خفف من لهجته مع تصويت النواب الانفصاليين في البرلمان الوطني على مذكرته لسحب الثقة من راخوي.

والسبت، دعا تورا سانشيز لإجراء محادثات.

وقال رئيس كاتالونيا مخاطبا رئيس الوزراء الجديد في مدريد "بيدرو سانشيز، دعنا نتحدث ونتعامل مع هذه المسألة، دعونا نجازف أنتم ونحن".

وأضاف "نحتاج إلى الجلوس الى طاولة واحدة والتفاوض كحكومتين (...) لا يمكن للوضع الذي نمر به أن يستمر حتى ليوم إضافي واحد".

وأدلى تورا بتصريحاته أثناء أداء حكومة كاتالونيا القسم خلال مراسم حفلت بدلالات تصب في صالح تأييد استقلال الإقليم.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب